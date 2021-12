2021: 10 momentos top del deporte

image.png A la izquierda de la foto Emma Raducanu. A la derecha, Leylah Fernández.

9- Saúl "Canelo" Álvarez conquista 4 cinturones de peso súper mediano

El mexicano Saúl Canelo Álvarez hizo historia en 2021 tras convertirse en el primer campeón indiscutido de peso súper mediano, al vencer por nocaut técnico al estadounidense Caleb Plant.

El boxeador de 31 años posee en su poder los títulos del Consejo Mudial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial (AMB), de la Organización Mundial (OMB) y el de la Federación Internacional (FIB), que estaba en poder de Plant.

Álvarez logró el objetivo de toda su carrera: convertirse en un campeón indiscutido con un nocaut técnico en el undécimo asalto de Caleb Plant. Al igual que Saunders, Plant era conocido por su defensa y movimiento, y también estaba entre los tres primeros de peso supermediano.

image.png Canelo Álvarez, boxeador del año.

8- Tom Brady inmortal

El histórico quarterback de 44 años llevó a los Tampa Bay Buccaneers al Super Bowl LV, disputado en febrero.

Tom Brady es, para muchos, el mejor jugador de la historia del fútbol americano. En el partido final, terminó con 3 touchdowns, 21 de 29 pases completos y 201 yardas, mientras que Antonio Brown sumó otra, igual que Leonard Fournette, quien terminó con 89 yardas.

Fue el segundo título de los Buccaneers, luego de aquel del 2003, donde derrotaron a los Oakland Raiders, en el Super Tazón XXXVll.

image.png Tom Brady consiguió su séptimo anillo de la NFL con 44 años

7- Italia campeón de la Eurocopa

Luego de 53 años, los 'Tanos' volvieron a conquistar la Eurocopa, venciendo a Inglaterra por penales.

Y fue ni más ni menos que en el Wembley Stadium, histórico coliseo inglés. Con el 'Cattenacio' y la característica garra italiana, el equipo dirigido por Roberto Mancini volvió a la gloria tras años verdaderamente duros.

En 2017, Italia ni siquiera clasificó al Mundial de Rusia tras perder 0-1 ante Suecia, en lo que fue el final de varios históricos como Gianluigi Buffon. La selección Italiana se retiró abucheada del San Siro y fue fustigada por la opinión pública.

4 años después la situación es muy parecida: a pesar de la levantada futbolística y el título de la Eurocopa en julio, Italia deberá jugarse su suerte en marzo de 2022 en el repechaje para ingresar a Qatar.

No será fácil; de vencer a Macedonia del Norte, enfrentará al ganador de Portugal y Turquía, buscando la última ventana a la Copa del Mundo.

image.png Italia se consagró campeón de la Eurocopa 2021.

6- Juegos Olímpicos

Tras un 2020 sin los Juegos Olímpicos -suspendidos por la emergencia sanitaria- el 2021 nos regaló grandes actuaciones.

De todas maneras, los estadios vacíos empañaron un poco la celebración del evento que cita varios rubros y atletas de todo el mundo y que dejó un romántico momento con Maria Belen Pérez Maurice, en medio de una transmisión de Tyc Sports.

Durante su entrevista posterior al partido, su entrenador y compañero de mucho tiempo, Lucas Saucedo, ayudó a colocar un letrero detrás de ella con las palabras: "¿Quieres casarte conmigo? Por favor".

"Dije que sí, claro", afirmó Pérez Maurice, poco después.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1419493134468255747 "Belén Pérez Maurice":

Porque terminó su participación en #Tokyo2020 y Lucas Saucedo le pidió casamientopic.twitter.com/hA2DvAsxmr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 26, 2021

5- Novak Djokovic iguala a Rafael Nadal

El tenista serbio, Novak Djokovic, triunfó en Wimbledon por sexta vez tercera consecutiva, lo que significó el triple empate a 20 títulos en la cumbre del tenis mundial entre Djokovic, Nadal y Federer.

Djokovic superó al italiano Matteo Berrettini, de 25 años, en cuatro sets para su sexto título en Wimbledon.

Ganar Wimbledon siempre fue uno de mis mayores sueños cuando era niño. Tengo que recordarme a mí mismo lo especial que es esto y no darlo por sentado. Hoy estar con el sexto Wimbledon, es increíble, dijo Djokovic Ganar Wimbledon siempre fue uno de mis mayores sueños cuando era niño. Tengo que recordarme a mí mismo lo especial que es esto y no darlo por sentado. Hoy estar con el sexto Wimbledon, es increíble, dijo Djokovic

image.png Novak Djokovic llegó a la cima de la montaña, igualando a Rafael Nadal y Roger Federer, con 20 títulos Grand Slam.

4- Lewis Hamilton vs. Max Vertsappen

Tal vez una de las disputas más reñidas de la historia de la Fórmula 1 y que no podía terminar de otra forma que deicidiéndose en la última vuelta, el último suspiro.

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, conquistó su primer título mundial en F1 al adelantar a su gran rival Lewis Hamilton en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi, el último de la temporada 2021. Después de un período de Safety Car en el circuito de Yas Marina, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Max Verstappen ganó el campeonato mundial de pilotos de 2021. En cambio, Mercedes, volvió a ganar la Copa de Constructores, que es la competencia entre escuderías.

Verstappen, de 24 años, que salió desde la pole, se convirtió en el primer piloto de los Países Bajos en ganar el mundial y el primero en hacerlo con un motor Honda desde que el mito brasileño Ayrton Senna lo hiciese por última vez en 1991 y con un McLaren, contó Deportes TVC.

https://twitter.com/VarskySports/status/1470049018323611657 La última vuelta en la que se definió la temporada de la F1. El título de Verstappen, momento top del deporte mundial en 2021 pic.twitter.com/mstNuUMpGW — VarskySports (@VarskySports) December 12, 2021

3- River Plate campeón indiscutido

En Núñez, el 2021 termina con una sonrisa por la premisa de que Marcelo Gallardo seguirá en el club por -al menos- un año más.

Los números de este año son incuestionables. River lideró todas las tablas a nivel local:

Campeón del Torneo largo,

Finalizó 1ro. en la sumatoria anual de puntos,

Equipo que más goles anotó (106), y

Quedó 1ro. en los promedios, entre otras cosas.

River totalizó 3 vueltas olímpicas:

En marzo, River festejó ante Racing en la Supercopa Argentina : despachó por 5-0 a los 'académicos',

: despachó por 5-0 a los 'académicos', En noviembre, se adjudicó la Liga Profesional de Fútbol - también ante Racing- con otra goleada (4-0) sacando una ventaja de 7 puntos sobre Defensa y Justicia, equipo que terminó como su escolta,

también ante Racing- con otra goleada (4-0) sacando una ventaja de 7 puntos sobre Defensa y Justicia, equipo que terminó como su escolta, Y la más reciente ante Colón de Santa Fe, con otra goleada por 4-0, resultado que le permitió cerrar el año con un nuevo logro: Trofeo de Campeones.

image.png Marcelo Gallardo seguirá al frente del barco en 2022.

2- Lionel Messi deja el Barcelona

En una decisión inesperada, Lionel Messi confirmó su salida del FC Barcelona, en conferencia de prensa. Sí, aquel club al que llegó cuando tenía 13 años.

Messi tenía todo acordado para firmar un nuevo vínculo por cinco años con el club, pero los requisitos financieros que exige la Liga no pudieron ser resueltos por la dirigencia catalana.

El club explicó los motivos por los que no puede asumir la renovación de Leo Messi. La principal es que en la actual situación económica y con la actual legislación no puede inscribirle. El comunicado desveló que el argentino dejó el Barça después de 20 años defendiendo la camiseta blaugrana desde categorías inferiores.

La inyección económica llegada en las últimas horas con el acuerdo que LaLiga firmó con el fondo de inversión CVC no ha sido suficiente para dar encaje a la continuidad de Leo Messi.

Esto es realmente difícil para mí después de tantos años aquí, toda mi vida. No estoy listo para esto. Después de 21 años me voy con mis tres hijos catalanes argentinos. Hemos vivido en esta ciudad, esta es nuestra casa. Estoy realmente agradecido por todo, todos mis compañeros, todos los que han estado a mi lado, dijo Lionel Messi, entre lágrimas Esto es realmente difícil para mí después de tantos años aquí, toda mi vida. No estoy listo para esto. Después de 21 años me voy con mis tres hijos catalanes argentinos. Hemos vivido en esta ciudad, esta es nuestra casa. Estoy realmente agradecido por todo, todos mis compañeros, todos los que han estado a mi lado, dijo Lionel Messi, entre lágrimas

image.png Bombazo mundial. Lionel Messi abandonó el FC Bracelona y se mudó al París Saint Germain.

1- La Scaloneta campeón en Brasil

Fue el mayor evento del año. El título más esperado y ansiado por todos los argentinos. Tras 28 años de sequía, la Selección Argentina se quedó con la Copa América 2021, que debía disputarse en nuestro país pero que finalmente no ocurrió por disposiciones del gobierno nacional.

Después de tantas decepciones, las finales perdidas con Alemania y Chile x2, nuestra Selección se coronó de manera histórica en Brasil.

El grupo se consolidó y aparecieron otras figuras inesperadas, las cuales aparecieron en momentos clave y que permitieron que no exista tanto la "Messi-dependencia".

¡Salud, y a brindar por Qatar 2022!