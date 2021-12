15 clubes piden la 'cabeza' de Tinelli que denuncia "golpe"

. a) Remoción del Presidente de la Liga Profesional de Fútbol Argentino de AFA.

Solicitamos se proceda a la pertinente convocatoria de manera inminente a los fines de celebrar la reunión extraordinaria en el plazo de tres (3) días de corrido desde la presente solicitud de acuerdo a la normalidad aplicable”.

CARTALIGAPROFESIONALPEDIDOASAMBLEA.jpg

Boca, River, Racing, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Banfield, Newell's, Patronato, Talleres, Unión, Vélez y los recién ascendidos Tigre y Barracas Central no firmaron la petición.

Tinelli denunció este último sábado 25/12 un intento de “desestabilización institucional” por parte de algunos dirigentes de clubes y dejó abierta la posibilidad de llamar a elecciones “en caso de que la institución lo considere necesario”.

Las expresiones de Tinelli, difundidas a través de una carta fueron la respuesta a versiones sobre el malestar de varios dirigentes respecto de su manejo al frente de la LPF y a la idea que impulsan para reemplazarlo “en los primeros días de 2022”.

Según esas mismas versiones, el reclamo principal estaría vinculado a la generación de ingresos por la venta de los derechos televisivos del certamen y a su posterior reparto; y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, apoyaría a los dirigentes que plantean la necesidad de una renovación al frente de la Liga.

Más allá del empresario y periodista, la estructura de la LPF se sostiene en su CEO, Francisco Duarte; en su director honorario, Eduardo Spinoza (Banfield); y en sus vices: Cristian Malaspina (Argentinos), Sergio Rapisarda (Vélez) y Hernán Arboleya (Lanús).

Por otro lado, el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, negó que la iniciativa sea un intento de desestabilización y aseguró que “el golpe se lo quisieron dar” al titular de AFA, Claudio Tapia, y varios clubes lo rechazaron.

“¿Los medios hablan de un golpe? ¡Ja! Es un órgano administrativo de AFA; de 27 comités vinieron a 3. El golpe fue a Tapia y los clubes lo rechazamos. Tienen todos los medios a favor, nosotros la pasión y la locura por clubes más sólidos económicamente. ¡¡¡Vamos por más!!!”, escribió Malaspina en su cuenta de Twitter.

“Dirigente se nace, ¡24x7!”, agregó, en línea con uno de los principales reclamos que los directivos le hacen a Tinelli: el poco tiempo que le dedicó al desarrollo de la LPF.

Malaspina también se hizo eco de una entrevista que dio el titular de Banfield, Eduardo Spinosa, sobre la posibilidad de que el Trofeo de Campeones 2020 lo jueguen Boca Juniors contra el ganador de un partido entre River Plate y el propio “Taladro”.

“El trofeo de campeones según Spinosa lo podría ganar un subcampeón; paremos esta locura; no se aprobó en mesa de la liga ni en comité de AFA. Tinelli, te rodeaste muy mal. Ganó los dos torneos Boca, así que Boca es el ganador”, manifestó.

La Liga Profesional es un organismo que reúne a los clubes de la Primera División. En marzo de 2020, mientras en el mundo comenzaba a despertarse la pandemia, reemplazó a la Superliga. Los clubes votaron volver a la AFA, manteniendo la autonomía en la organización de sus torneos y en el reparto del dinero. Y eligieron un presidente: Marcelo Tinelli.

Tinelli, por entonces, seguía al mando de San Lorenzo. Tiempo después, con el fútbol parado, y la necesidad de enfocarse en su programa de televisión, pidió licencia en el Ciclón. Continuaba en la LPF pero cada vez con menos participación presencial y con intervenciones virtuales en alguna reunión o sorteo, según una nota publicada por el Diario Deportivo Olé.

“Está en todos lados y no está en ninguno”, se quejan por lo bajo. “Sólo rosquea para él”, agregan otros. Sin ir más lejos, en las últimas semanas, hubo dos consagraciones dependientes de la LPF, el torneo local y el Trofeo de Campeones -ambos ganados por River-, y Marcelo Tinelli faltó a ambas premiaciones. Y lo acusan no haber cumplido ciertas promesas, como mejorar la plata de ingreso por los derechos audiovisuales y renegociar el producto en el mercado internacional. En definitiva, a los clubes nos les importa quién “gobierne”, sino que aumente la plata mensual que les ingresa desde la Liga, según reveló el Diario Olé.

¿Qué pasará? Es difícil saberlo. Para la AFA (y para Claudio Tapia), Tinelli nunca fue una figura simpática. Y cada vez empieza a serlo menos para otros dirigentes... Muchos clubes quieren seguir por esa vía, pero a Marcelo Tinelli le dicen “que firman presionados”. Se necesitan la mitad más uno de los votos (siendo ahora 28 clubes, serían necesarias 15 firmas, como las que adhirieron la carta). Aunque una cosa es firmar para evadir la destitución y otra destituirlo. “Esto será largo...”, reprodujo ese diario.

Durante la semana, Marcelo Tinelli sufrió dos duros golpes en San Lorenzo tras la renuncia del titular de Garbarino, Carlos Maximiliano Rosales, a su cargo de tesorero en la noche del miércoles 22/12, decisión que fundamentó a través del envío de una carta a sus pares de Comisión Directiva de la entidad de Boedo.

El dirigente advirtió que pasará a desempeñarse como “vocal, cargo con el que fui honrado en el último acto eleccionario”, declaró.

Rosales, propietario de medios (es el principal accionista de Radio Continental) y de la cadena Garbarino, consideró oportuno dejar vacante su puesto como tesorero.

“Me parece prudente y conveniente ceder mi puesto para que el actual presidente (Horacio Arreceygor) tengo la posibilidad de formar su propio equipo de gente”, justificó Carlos Maximiliano Rosales, que se encuentra en una delicada situación en su actividad personal y profesional.

El presidente en ejercicio de San Lorenzo deberá resolver en el corto plazo el sucesor de Rosales que, de forma interina será reemplazado por el protesorero Claudio Lantarón. En la primera reunión de Comisión Directiva de 2022 será la oportunidad de redistribuir los puestos, según una nota publicada por el portal Doble Amarilla.

En el plano futbolístico, en tanto, el juvenil Agustín Lamosa, marcador central de la Reserva, extendió su vínculo con la entidad por dos años y medio, antes de ser cedido a préstamo a Nueva Chicago, hasta diciembre de 2022, reveló el sitio Doble Amarilla.

San Lorenzo, que debutará en la Copa Argentina del año entrante frente a Racing de Córdoba, y en febrero comenzará la Copa de la Liga Profesional. Sin competencia internacional, la dirigencia del “Ciclón” intentará levantar la inhibición que pesa por la deuda que mantiene con Palestino de Chile por el pase de Paulo Díaz, según lo dispuesto por el Tribunal Arbitral Deportivo (TAS).

En principio, la institución “abonará un saldo del millón y medio de dólares pendiente” al club chileno para estar en condiciones de concretar incorporaciones en este mercado de pases.

En tanto, San Lorenzo de Almagro recibió este último jueves 23/12 una respuesta negativa del entrenador Alexander “Cacique” Medina para hacerse cargo del plantel y ahora la dirigencia se debate entre el complicado sueño de Hernán Crespo y la posibilidad real de Leandro “Pipi” Romagnoli frente a las complicaciones económicas.

La Comisión Directiva comandada por Arreceygor quería al “Cacique” Medina, con el que se juntaron esta semana para acercarle el proyecto, pero la realidad es que el uruguayo agradeció y contestó negativamente al igual que la propuesta más tentadora de Talleres de Córdoba -le ofrecerían 200 mil dólares mensuales y cinco refuerzos de categoría para enfrentar la Libertadores 2022- y todo indica que continuará su carrera en Inter de Porto Alegre.

En esa línea, la dirigencia volvió a la carga por Hernán Crespo, que tuvo un mal paso por San Pablo de Brasil, aunque también quedó en responder y rechazará el ofrecimiento, más allá de ser hincha confeso de San Lorenzo porque entiende que no es el momento para asumir en un club lleno de inconvenientes económicos y políticos.

Por ende, en este contexto y con el 3 de enero como fecha de regreso a los trabajos de pretemporada, todo apunta a que Romagnoli se calce el buzo de entrenador junto con el profesor Alejandro Kohan (se separó de Crespo tras el paso por Brasil) como preparador físico.

sanlorenzoaladerivajpg.jpg Un grupo de 15 clubes de Primera División que componen la Liga Profesional de Fútbol pidieron la renuncia de Marcelo Tinelli como presidente. San Lorenzo se encuentra hundido en una profunda crisis futbolística y dirigencial.

La llegada del exfutbolista e ídolo de la institución cerraría desde el punto de vista numérico, al mismo tiempo que se levantan inhibiciones por deudas con otras instituciones como Palestino de Chile y se arreglan deudas con diferentes futbolistas del actual plantel.

A su vez, Leandro Romagnoli fue miembro de la Secretaría Técnica junto con Hugo Tocalli y Alberto Acosta antes de que se terminara el vínculo y contrataran a Mauro Cetto como Director Deportivo, y también dirigió brevemente como interino.

La partida del triunvirato de ese cargo no terminó de la mejor manera, al punto que el propio Romagnoli se mostró “dolido” en declaraciones mediáticas y acusó de “destrato” a Marcelo Tinelli, quien se tomó licencia de la presidencia cuando comenzaron los problemas económicos y deportivos.

La crisis en San Lorenzo no tiene fin. La semana pasada Tinelli recibió este último jueves 16/12 otro duro golpe: 3 futbolistas habían intimado al club por respectivas deudas.

sanlorenzoaladeriva3jpg.jpg Un grupo de 15 clubes de Primera División que componen la Liga Profesional de Fútbol pidieron la renuncia de Marcelo Tinelli como presidente. San Lorenzo se encuentra hundido en una profunda crisis futbolística y dirigencial.

No alcanzó con cambiar miles de DT's, ni con salir en los últimos puestos de la tabla en la Liga Profesional de Fútbol. El presente de San Lorenzo es pésimo, totalmente a la deriva.

¿Quién se hace cargo?

A día de hoy; Marcelo Tinelli no dio ninguna confirmación oficial acerca de su regreso, el cual se estima que sería que en mayo de 2022. Mientras, no hay quien maneje el timón, ya sea desde la mesa chica o desde el corralito en el campo de juego (recordando que San Lorenzo no tiene entrenador).

“¿El regreso de Marcelo Tinelli? Si lo hace que sea para meterse de lleno, al 100%, de lo contrario que no lo haga”, mencionan algunos directivos, según La Nación. El derrumbe económico y deportivo agudiza las llamas del infierno azulgrana, el cual se tornó inadmisible hace mucho tiempo.

A pocos días para que termine el paupérrimo año deportivo-institucional, llegó otro problema que sacude al “Ciclón” de Boedo y al empresario Tinelli.

Siguiendo la línea del caso de los Romero (Óscar y Ángel), se conoció que Franco Di Santo, Jalíl Elías y Yeison Gordillo reclaman una larga deuda en crecimiento.

“Franco Di Santo, Jalil Elías y Yeison Gordillo intimaron vía Agremiados a San Lorenzo para cobrar las deudas que existen con ellos. La del delantero es muy abultada y el club busca llegar a un acuerdo para evitar que quede libre por falta de pago”, contó Germán García Grova en Twitter.

sanlorenzoaladeriva2jpg.jpg Un grupo de 15 clubes de Primera División que componen la Liga Profesional de Fútbol pidieron la renuncia de Marcelo Tinelli como presidente. San Lorenzo se encuentra hundido en una profunda crisis futbolística y dirigencial.

“En San Lorenzo ya se mueven para conseguir el dinero y que ninguno de los tres queden en libertad de acción. A partir de la llegada de la carta documento, hay dos días hábiles para pagar o llegar a un entendimiento”, completó el periodista César Luis Merlo.

Tanto Di Santo, como Gordillo y Elías podrían quedar en libertad de acción, de no solucionarse su situación.

Pese a las versiones que circularon, los dirigentes negaron que por el momento haya llegado algún reclamo al club. Lo cierto es que en caso de que se haya hecho efectiva, la notificación demorará unos días, por lo que recién se conocería la semana que viene. Desde agremiados no descartaron la versión ni negaron la veracidad de los hechos, cuenta Olé.

El conflicto podría concluir de la misma manera que Óscar y Ángel Romero, quienes dejaron la institución azulgrana en agosto de este año, y en condición de “libres”.

“El Club Atlético San Lorenzo de Almagro comunica que ha llegado a un acuerdo con los jugadores Ángel y Oscar Romero, con quienes esta tarde se firmó la rescisión del contrato que unía a las partes hasta mediados de 2022. La medida se basó en el cuidado del patrimonio de la institución, en la búsqueda de continuar reduciendo el déficit operativo y lograr, gracias a este importantísimo ahorro de erogación mensual, imposible de afrontar en la economía actual del Club y del Fútbol Argentino en general, cumplir con el Fair Play Financiero implementado por la LPF. Asimismo, se trata de una determinación que se encuentra en sintonía con la nueva estrategia deportiva del CASLA, la cual consiste en darles prioridad y continuidad a los futbolistas surgidos de las Divisiones Inferiores”, describió San Lorenzo de Almagro en su comunicado oficial.

A partir de que llegue la carta documento al club por los casos de Di Santo, Gordillo y Elías, San Lorenzo tendrá un par de días para pagar lo adeudado o bien realizar un acuerdo, algo que espera resolver con los tres futbolistas para que no queden en libertad de acción, y recordando que no puede incorporar jugadores por inhibición de la FIFA. Con lo cual:

. Retrasos salariales con jugadores,

. Prohibición de incorporar jugadores hasta subsanar la deuda con Palestino por Paulo Díaz,

. Presidente de licencia,

. Sin director técnico,

. Jugadores en huelga,

. Pésimo andar futbolístico, y

. La hinchada más que disconforme.

Por otro lado, el plantel regresará al trabajo el próximo 3 de enero y la idea es dar de baja el vínculo con Alejandro Donatti -poco lugar y un contrato alto-, Santiago Vergini -regresará de Atlético Tucumán-, Ezequiel Cerutti -bajo rendimiento- y recuperar a Alexis Castro -en Colón de Santa Fe- si es que no ejecutan la opción de compra.