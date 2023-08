Devaluación

Sobre la devaluación aplicada tras la derrota en las primarias por parte del gobierno de los Fernández, Lacunza apuntó: “Nadie devalúa porque quiere, sino que devalúan porque no queda otra ”. Además, criticó que se tomó esa decisión sin “un plan asociado” y que Sergio Massa, en su “doble rol de ministro y candidato”, “salió a explicarlo tres días después”.

“Está dando un mensaje horrible. Devaluás porque no tenés reservas, no porque te lo pide el FMI”, agregó.

Los tercios y la incertidumbre

En el plano electoral, el exministro de la provincia de Buenos Aires y de la Nación consideró que “cualquiera de los tres” candidatos presidenciales más votados pueda llegar a la Casa Rosada y que esa posibilidad “agrava la situación, que es muy desafiante y agrega incertidumbre”.

Sobre Javier Milei fue muy crítico: “Cuando veo las propuestas económicas de La Libertad Avanza no veo un programa económico, veo un Frankenstein ”.

“Dice que va a dolarizar pero no tiene reservas, no tiene dólares, eso no lo va a hacer; dice que va a bajar 15 puntos del gasto público, tampoco lo va a hacer; bajar los subsidios de energía sin subir tarifas para que las empresas ahorren: eso tiene un riesgo muy alto”, opinó.

Y en cuanto al aspecto político, puntualizó que los “liderazgos de carácter mesiánico, de slogan más que de programas, pueden derrapar” cuando no pueden “hacer entrega de lo que se dijo”.

“La otra opción es que pierda el apoyo popular muy rápido”, advirtió.

“Esa demanda de cambio sin norte, sin rumbo sin ideología, amparado en que ‘quiero algo nuevo y algo distinto, alguien que en lugar de hablarme de sensibilidad de gobierno me hable de su sensibilidad de cuatro perros... Eso sirve para ganar elecciones, no para gobernar”, concluyó.

Otras lecturas de Urgente24:

Condenado al fracaso, Canal Magdalena murió antes de nacer

Consenso en el mercado: Prohibido comprar dólar blue arriba de $700

Atención: YPF incrementa 12,5% y congela hasta 31/10

Incautan 11.733 Tn de granos en feedlot de Colón (PBA)