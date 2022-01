Chacho 2: O nace el Albertismo o el FMI suspende preacuerdo

lento de reflejos,

indeciso y

dócil ante los Kirchner, hasta en lo que no compartía.

Hoy es el día o él deberá callar para siempre, dicen los que saben de estos avatares. Es la 2da. vez que La Cámpora pega el puñetazo en el escritorio. En la vez anterior -las amenazas de renuncia luego de la derrota en las PASO por la que acusaron a Alberto Fernández- hubo una tregua hasta las elecciones que incluyó el rechazo de las renuncias. A Fernández le tembló el pulso ante lo que debía enfrentar.

Ahora,

la tregua ha terminado,

quedó atrás la derrota en las generales,

llegó la agónica negociación con el FMI presionada por Alberto Fernández, Martín Guzmán y Sergio Massa, cuyos resultados cuestionan los Kirchner, y

ya no queda tiempo y menos reservas en el BCRA.

Es hora de definiciones.

Es una berretada la versión de la vocera Gabriela Cerruti, que luego confirmó Alberto:

"Llamó al Presidente por la tarde y le transmitió su decisión, le dijo que creía que era lo mejor. Que lo había hablado con Cristina y que ella no estaba de acuerdo con esa decisión. Máximo Kirchner le comentó a Fernández que "lo hacía porque así facilitaba su trabajo" y que le aclaró que "no se irá del Frente de Todos".

¿Acaso están tomando por estúpidos a los ciudadanos? Resulta que quienes quisieron hacer creer a todos que no habían perdido los comicios 2021 cuando habían perdido 2 comicios, ahora quieren convencerlos que está todo bien cuando Máximo Kirchner se va "para facilitarle el trabajo" al Presidente: ¡¡¡...!!!

kicillof alberto.jpeg Alberto Fernández y Axel Kicillof, una relación que provoca que Nación financie a Provincia de Buenos Aires. ¿Y ahora qué pasará?

El miedo del staff

El staff del FMI ha arriesgado mucho en el preacuerdo que a Máximo le parece horrible. Hay que ser muy necio para no comprender las concesiones que realizó el FMI pero Máximo dice que las auditorías son no negociables y que, precisamente, su padre Néstor, pagó US$ 10.000 millones para que lo vinieran a fisgonear.

Sin embargo, él debería aceptar que son otros tiempos, otros personajes y, además, terminó pésimo: Néstor Kirchner falleció luego de al menos 2 episodios cardiovasculares inexplicables para su relativa juventud. Pero las encuestas indicaban que iba hacia otra derrota electoral, peor que la de 2009.

Pero Máximo milita en el mito familiar.

En cuanto a la Argentina, no tiene muchos amigos entre los integrantes del G20 que controlan el FMI. Tampoco Rusia ni China le tienen confianza. Hay ausencia de credibilidad

En verdad, se parece la Argentina de la guerra de las Malvinas (a los 'progres' debe parecerles pésimo esa comparación con 'el Proceso') pero... 'No soy de aquí ni soy de allá'....

El mundo que reivindican Máximo y La Cámpora no es el que apoyaría la mayoría de los argentinos. Es un punto para Alberto... si tuviese coraje.

CFK sigue siendo un personaje muy impopular en el total aún cuando conserve su 25% famoso.

No es necesario profundizar la crisis institucional. Aún es posible evitar la Asamblea Legislativa para elegir un Presidente que complete el mandato 2019 / 2023. Pero depende de Alberto Fernández.

alberto-massa.jpg Alberto Fernández y Sergio Massa, defensores de un 'acuerdo posible' con el FMI.

Dilemas

En el FMI ya se preguntan si conviene avanzar en lo que estaban definiendo. Hay una regresión en el diálogo de la semana anterior porque ¿cómo el Ejecutivo argentino garantiza la aprobación legislativa si se ignora si habrá ruptura cómo continúa esta ruptura? Es muy diferente especular con ella que enfrentarla cuando ya ha comenzado.

En el FMI hay quienes hasta han aconsejado hace algunos minutos, apenas llegaron las noticias desde Ciudad de Buenos Aires, abrir un 'wait and see' (esperar y ver, en criollo 'desensillar hasta que aclare'). El staff del FMI no quiere correr riesgos innecesarios cuando la Argentina es un tema delicado ante la comunidad internacional.

El presidente del bloque oficialista en la Cámara Baja y líder del Partido Justicialista de Provincia de Buenos Aires y de una agrupación relevante en el Frente de Todos, puede marcharse; y el bloque del FdT puede romperse pero lo que interesa es qué sucede con el resto, en especial si CFK se niega a avalar el acuerdo, remitiéndose a su anterior carta pública en la que tomó distancia de las negociaciones.

Hay muchos enigmas:

¿Habrá renuncias verdaderas o sólo serán nominales? ¿Axel Kicillof apoyará a Alberto Fernández o a Máximo Kirchner? ¿Puede Sergio Massa convencer a Máximo Kirchner que revise o modere su rechazo? ¿Puede CFK avanzar sobre el gobierno de Alberto Fernández? ¿Quiénes serían los aliados firmes de Alberto Fernández?

Urgente24 ya ha informado y ratificado sus expectativas de que las alianzas electorales 2019 no serán las de 2023. Falta todavía la ruptura en JxC pero sólo se encuentra demorada.

Mientras tanto, la Argentina no da tregua. Pero luego de que Máximo Kirchner moviera sus piezas, el Ajedrez del poder requiere que Alberto Fernández responda con las suyas. Es una coberdía sugerir que mejor CFK vuelve a mover porque así no es el juego.