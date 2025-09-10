Beber esto en la noche puede hacerte dormir mejor, dicen expertos en sueño

Entonces, ¿Qué hacer para dormir toda la noche? ¿Qué beber antes de acostarse para mejorar la calidad del sueño? ¿Qué bebida ayuda a dormir?
Conoce una bebida que podrías fácilmente incorporar en tu rutina de sueño para ayudarte dormir mejor, según expertos.
Bebida para dormir mejor
Existen varias opciones de bebida para ayudar a las personas a conciliar el sueño más rápido y dormir de manera más plena. Muchas de esas bebidas son tibias, lo que puede promover la calma en el cuerpo.
Una de las bebidas más recomendadas para dormir, y que además puedes tomarla tibia, es el té de manzanilla. Esta bebida es sumamente famosa en el mundo y tiene beneficios comprobados en el sueño.
En un artículo de la Sleep Foundation sobre alimentos que ayudan a dormir, incluyen el té de manzanilla.
De acuerdo con los expertos, opciones como el té de manzanilla pueden promover un sueño más óptimo gracias a sus nutrientes calmantes o a su influencia en la producción de hormonas.
Cómo el té de manzanilla ayuda a dormir
El té de manzanilla tiene varias cualidades que lo hacen estar entre las mejores bebidas para tomar antes de ir a la cama.
En Sleep Foundation dicen que una taza de té de hierbas (como el té de manzanilla) podría ser una ayuda "segura" y "eficaz" para dormir.
Esto puede deberse al efecto calmante y relajante que se le atribuye al té de manzanilla. Recordemos que para dormir mejor es indispensable que el cuerpo y la mente estén relajados.
La Sleep Foundation destaca que, "se cree que la apigenina, un flavonoide presente en el té de manzanilla, es el compuesto que produce el efecto somnoliento".
Y continúa: "La apigenina posee propiedades ansiolíticas y sedantes, por lo que puede actuar sobre el sistema nervioso central, ayudando a reducir la ansiedad y a promover la relajación".
Receta de té de manzanilla para dormir
Bien sea para dormir mejor o para aprovechar sus otros beneficios, aquí hay una receta de té de manzanilla que puedes probar.
Esta receta de té de manzanilla es de la Universidad de California San Francisco, y contiene otros ingredientes que también pueden promover un sueño saludable, como la leche:
Ingredientes:
- 1 1/2 tazas de agua
- 4 bolsitas de té de manzanilla
- 1 1/2 tazas de leche entera fría, leche de coco u otra leche no láctea
- 1 cucharada de miel
- Canela molida
Preparación:
- Hervir el agua a fuego lento en una cacerola
- Después de que hierva, retirarla del fuego y añadir las bolsitas de té de manzanilla
- Tapar y dejar reposar 10 minutos
- Calentar la leche en otra cacerola y batir para que quede espumosa, unos 5 minutos
- Desechar las bolsitas de té de la cacerola, agregarle la miel y revolver
- Repartir el té caliente en dos tazas y agregar la leche espumada entre las dos tazas
- Si puedes, reserva un poco de espuma con una cuchara
- Remueve suavemente para mezclar el té con la leche
- Luego, cubre con la espuma reservada, espolvorea con canela molida y sirve inmediatamente
