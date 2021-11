ArteBA empuja a electores del PRO hacia Javier Milei

De paso, hubo un reclamo a la Universidad del Salvador por patrocinar el evento, exigiéndole a Carlos I. Salvadores quitarle el apoyo a ArteBA. Pero también es posible esperar una repercusión electoral, según lo que se observa en redes sociales.

Ciudad de Buenos Aires tiene un Gobierno del PRO que, en teoría, es de centro a centroderecha. Sin embargo, lo que acaba de ocurrir vuelve a traccionar electores del PRO hacia Libertad Avanza.

https://twitter.com/portal_prensa/status/1456772409109843970 ¿ARTE? Nuevamente la fe católica sufre un atropello. En una "performance" de ARTEBA usaron un signo sagrado utilizado en todo el mundo para rezar a la Madre de Dios. Allí el santo Rosario es manipulado por mujeres semidesnudas que se balancean con piruetas jugando con su cruz pic.twitter.com/qPtMmgU5sO — Portal de Prensa (@portal_prensa) November 5, 2021

https://twitter.com/Nikzbur/status/1457033567331131394 Quieren saber a quién el Gobierno de @horaciorlarreta contrato para hacer esos shows perversos con mucho odio a nuestra fe? a estos lacras.

Vayan a darle buenos saludos y unos buenos chirlos.https://t.co/vUFtR8nHzYhttps://t.co/cDxABeiM0y#RenunciaAvogadro pic.twitter.com/KMD2gmEwWt — Nico Rz (@Nikzbur) November 6, 2021

Abogados Católicos

La Corporación de Abogados Católicos expresó su “más enérgica y formal protesta” por lo que consideraron "un nuevo acto de ataque a los sentimientos religiosos mediante la profanación del santo rosario a través de la realización de actos eróticos con o delante del mismo, en un evento supuestamente cultural en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires”.

Sin duda que el Gobierno de la Ciudad quiere enviar un mensaje a la comunidad cultural no creyente, a menudo vinculada con la centroizquierda. Algunos hijos de conservadores, tal como es el caso del ministro Enrique Avogadro, tienen algún complejo cultural y por ese motivo tienen cierta preferencia por una flexibilidad que, inevitablemente, provoca más rechazo de quienes se consideran perjudicados.

En este contexto, los católicos enojados cuestionaron la gestión del secretario de Cultura porteño, Enrique Avogadro, quien, según ellos, no es la primera vez que “incentiva o consiente” actos que mortifican las creencias religiosas de la población católica y de toda persona de buena voluntad, “con particular ensañamiento en relación a la devoción a la Madre de Dios, de la Iglesia”.

Firmaron el comunicado el presidente de la Corporación de Abogados Católicos, Pedro Andereggen; y su secretario, Carlos Mosso. El comunicado fue difundido por AICA (Agencia Informativa Católica Argentina).

Parece claro a esta altura que es política del Ministro Enrique Avogadro incentivar o consentir actos de esa naturaleza dado que, a pesar de las recientes quejas efectuadas por varias personas e instituciones, entre ellas la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina respecto de la obra Theodora en el Teatro Colón de Buenos Aires, las mortificaciones en las creencias religiosas de la población católica y de toda persona de buena voluntad, con particular ensañamiento en relación a la devoción a la Madre de Dios, de la Iglesia y de todos nosotros, no han cesado.