Argentina sometida a la peor ola de calor ¿A quiénes afecta?

Primera #OlaDeCalordel verano meteorológico en el ConoSur con temperaturas hasta 10°C sobre típicos



Durante esta semana temperaturas se acercarán a los 40°Cen Cordoba y Rosario. Temperaturas en torno a los 35°C en BuenoAires. #CambioClimatico

En el mapa de calor que muestra, han habido temperaturas de hasta 42° C en Santa Fe y de 41° C en Santiago del Estero, Chaco y Formosa. En el día de la fecha, en la provincia de Catamarca a las 7:30 de la mañana ya hacían 30° C y se esperan temperaturas que superen la barrera de los 40° C en el transcurso de la semana.