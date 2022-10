Arde Francia: Emmanuel Macron parece Alberto Fernández ¡...!

"Se suponía que la entrevista del presidente Emmanuel Macron en el canal de televisión France 2, el martes 12/10, sería sobre asuntos exteriores, incluida la guerra en Ucrania, la energía y el cambio climático. Pero solo 30 minutos después de iniciada la transmisión, todo eso se dejó de lado para hablar sobre la actual crisis de combustible de Francia, con una escasez causada por huelgas en refinerías y depósitos de petróleo. "Esto no tiene nada que ver con la guerra. Hubo negociaciones salariales y se han demorado", dijo el Presidente, quien llamó al sector privado a asumir su responsabilidad.

"Siempre hay una tendencia a poner el mono sobre la espalda del gobierno. No podemos intervenir por todos", criticó, culpando tanto a la gerencia del gigante petrolero TotalEnergies como al sindicato CGT, que dijo Macron, debe "permitir que el país funcione."

Él denunció "la salida fácil" que consiste en culpar al gobierno. El Presidente afirmó que "cada uno debe hacer su parte y asumir toda la responsabilidad".

Según él, el gobierno no dejó de anticipar la escasez de combustible que afecta a partes del país desde hace 10 días. "¡No, no y no, eso es demasiado simple! (...) Creemos en el diálogo", insistió Macron. Durante los últimos meses, el Presidente había apostado por alentar a las empresas petroleras a redistribuir voluntariamente sus enormes ganancias, en lugar de gravar dichas ganancias. El martes 11/10 por la mañana, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, dijo que TotalEnergies "necesita" aumentar los salarios, lo que ilustra un cambio de tono por parte del gobierno.

El Presidente instó a los franceses a "mantenerse unidos", pero luchó por esbozar una solución al estancamiento. La crisis del combustible ha atrapado al gobierno. Después de 2 semanas de tensiones, 6 de las 8 refinerías de petróleo en Francia estaban en huelga el miércoles 12/10 por la noche. El movimiento ahora incluye los equipos de mantenimiento de cinco reactores nucleares en Francia y el transporte público en algunas ciudades. El pánico se está extendiendo. La crisis también se ha convertido en un juego de culpas entre los ministros del gobierno.

El 27/09, el sindicato CGT anunció una huelga en las refinerías de TotalEnergies para exigir aumentos salariales.

Al día siguiente, la refinería de Le Havre, la más grande de Francia, comenzó a cerrar.

Pero la compañía petrolera prometió que no habría interrupciones en el suministro, gracias a las existencias que podrían durar entre 20 días y 1 mes.

Ese mismo día, la compañía anunció que pagaría a los accionistas 2.600 millones de euros en dividendos, sin provocar ninguna reacción por parte del gobierno.

Emmanuel Macron El Gobierno y su mayoría en el Parlamento sólo tenían una cosa en mente: la reforma del sistema jubilatorio (las pensiones). Excepto una persona: Edouard Phillipe.

'No vieron venir nada'

El Gobierno y su mayoría en el Parlamento sólo tenían una cosa en mente: la reforma del sistema jubilatorio (las pensiones). Excepto una persona.

El 28/09, el presidente Macron celebró una cena para discutir la reforma. Entre los asistentes, el ex primer ministro Edouard Philippe expresó su preocupación por la huelga en la refinería de Le Havre, de la que es alcalde. Los invitados lo escuchaban perplejos, pero nadie creía que hubiera riesgo de desabastecimiento.

El problema no parecía existir y se descartó rápidamente. Durante una reunión en la oficina del primer ministro el martes 04/10, no se emitió ninguna alerta a los ministros. Era un "problema social", claro, pero no había razón para entrar en pánico.

Al final de la reunión del consejo de ministros del día siguiente, un periodista interrogó al portavoz del gobierno Olivier Véran sobre las "gasolineras secas", quien descartó cualquier preocupación.

“Estas gasolineras son víctimas de su propio éxito”, dijo en referencia al descuento en las estaciones de TotalEnergies.

"No hay escasez", insistió.

Detrás de escena, los ministros y asesores comenzaron a hacer preguntas. ¿Estaba el Sr. Véran demasiado confiado? Acababa de publicar un libro sobre su etapa como ministro de Salud, que incluía reflexiones sobre cuando declaró al comienzo de la pandemia que no faltarían las mascarillas. Pero, él insistió, solo el 12% de las estaciones de servicio tenían escasez de al menos un producto, lo que no era suficiente para alarmarse. "Es un hecho", dijo.

Sin embargo, este bajo porcentaje fue engañoso porque algunas regiones se ven más afectadas que otras, incluido el norte de Francia y la región de París. "En el momento en que Véran dijo eso, un tercio de nuestras estaciones ya estaban secas", dijo Xavier Bertrand, jefe de la región norte de Hauts-de-France. "Es como durante el movimiento de los chalecos amarillos, no lo vieron venir".

Sin embargo, el Ministerio para la Transición Energética conocía los niveles de suministro en las estaciones de servicio gracias a los informes de las autoridades locales.

Borne.jpg Élisabeth Borne partió hacia Argelia en compañía de 15 ministros, entre ellos los de Hacienda, Interior y Transportes. La crisis se iba a gestionar a 2.000 kilómetros de París: ¡¿...?!

Un gobierno demasiado optimista

El Sr. Bertrand alertó al prefecto regional y ministro de Transportes, Clément Beaune. Los ómnibus escolares de 10 regiones se quedaron sin combustible. La mitad del combustible de la región suele provenir del depósito de Marbyck, que está en huelga.

El jueves 06/10, el Sr. Bertrand dio la voz de alarma, esta vez públicamente, en la emisora de radio France Info, pidiendo requisas para obligar a los huelguistas a volver al trabajo: "Lo que esperamos del Estado no es que siga, sino que anticiparse."

Esa misma tarde, el Sr. Beaune comenzó a reunirse con sindicatos, sabiendo que el fin de semana será difícil. Firmó un decreto que permite a los camiones cisterna reabastecer las estaciones de combustible incluso los domingos.

Durante el fin de semana del 8 y 9 de octubre, la situación se agrió. Imágenes de noticias de autos haciendo fila y tocando la bocina contrastaron con el lenguaje del gobierno, que fue decididamente demasiado optimista. El sábado por la mañana, el 1ra. Ministra Élisabeth Borne llamó al Sr. Bertrand y le aseguró que la situación estaba bajo control.

A medida que pasaban las horas, la ministra de Energía, Agnès Pannier-Runacher, vio un número cada vez mayor de estaciones que luchaban con el suministro. Pero ella dio positivo por covid-19 el domingo. “Estoy en autoaislamiento”, anunció, prometiendo gestionar la crisis de suministro de forma remota.

Las reservas de emergencia se habían liberado el día anterior, lo que fue suficiente para aumentar las entregas en un 20%, pero muchas personas todavía estaban preocupadas por no poder ir a trabajar al día siguiente.

Hacia las 14:00 del domingo, la 1ra. Ministra, Élisabeth Borne, partió hacia Argelia en compañía de 15 ministros, entre ellos los de Hacienda, Interior y Transportes. La crisis se iba a gestionar a 2.000 kilómetros de París. Pero fuentes gubernamentales insistieron en que habría una resolución a principios de semana. TotalEnergies, señalaron, había prometido negociaciones salariales tempranas si se levantaban las huelgas.

El Presidente no estaba tan seguro. El domingo por la noche, llamó a la Sra. Borne e instó a los ministros a presionar a los empleadores y los huelguistas. Sintió que la opinión pública estaba cambiando. La gente comenzó a correr a las estaciones de combustible, a veces comprando el 50% de lo habitual.

Las huelgas de las compañías petroleras se estaban convirtiendo en un problema político y la atención se estaba volviendo hacia el gobierno. La 1ra. Ministra Borne decidió hablar desde Argel.

"Las cosas mejorarán en el transcurso de la semana", dijo el lunes 10/10 por la mañana en la estación de radio RTL, invitando a las distintas partes a "sentarse a la mesa". Detrás de escena, la Sra. Pannier-Runacher se puso en contacto con empresas y sindicatos.

Unas horas después, Macron viajó a Mayenne para elogiar el regreso de los servicios públicos en las pequeñas ciudades y zonas rurales, pero fue cuestionado sobre la ausencia del Estado en esta crisis.

"¡No es el Presidente de la República quien va a negociar salarios en la Esso o en Total porque de ser así sería todo al revés!", dijo él. Volvió a presionar a los huelguistas y las compañías petroleras, así como al gobierno, que dijo que estaba "en el trabajo". Hizo un llamado a la acción rápida.

La Sra. Borne cumplió y, a su regreso de Argel, convocó una reunión con los ministros involucrados. La 1ra. Ministra estaba indignada. Alrededor de la mesa, los participantes se culparon unos a otros por la crisis. El Sr. Véran fue criticado por sus declaraciones apresuradas; El Sr. Beaune, a quien se describe como "mudo" esa noche, fue acusado de descuidar el tema; El ministro del Interior, Gérald Darmanin, jugó duro, abogando por requisiciones inmediatas, temiendo un accidente que llamaría la atención de CNews (un canal de noticias francés comparable a Fox News). Varios medios de comunicación ya informaban que un automovilista había sido apuñalado cuando intentaba cortar la fila en una estación de servicio en Saint-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie, el 5 de octubre.

Esa noche, la Sra. Pannier-Runacher participó en la reunión por teléfono, por lo que no vio las expresiones tensas cuando su jefe de gabinete hizo una presentación que sus colegas consideraron ligera. Presentó los hechos y las posibles soluciones de emergencia, incluido el establecimiento de prioridades sobre quién recibe combustible o la posibilidad de requisar a los trabajadores en huelga. La Sra. Borne no dejó que se mostrara su impaciencia, sondeando a todos sobre la opción de las requisiciones.

El primer ministro decidió, una vez más, dar una oportunidad a las charlas, a pesar de que la irritación hacia los obstinados TotalEnergies crecía. Finalizada la reunión, invitó a los ministros y sus jefes de gabinete a dejar la puerta abierta a ese escenario, pero sin "montar un escándalo". Unas horas más tarde, Bruno Le Maire, como invitado en el programa matutino de radio Franceinfo.

Pannier-Runacher.jpg Agnès Pannier-Runacher: En otro canal.

Algunos ministros se mantuvieron alejados

La crisis se agudizaba. ¿Quién tuvo la culpa? Los ojos se dirigieron a la ministra de Energía afectado por Covid, Agnès Pannier-Runacher. Sus estadísticas, su falta de intercambio de información e incluso su fatiga fueron mencionadas por sus colegas. Sin embargo, su personal argumenta que compartieron toda la información relevante a tiempo.

Mientras tanto, algunos ministros optaron por mantenerse alejados de este campo minado. Después de meses de conversaciones con TotalEnergies sobre la implementación de un bono de combustible, el Ministerio de Economía y Hacienda no retomó el tema, excepto para denunciar "una cultura de huelgas".

La misma línea se escuchó en el Ministerio del Interior, donde el Sr. Gérald Darmanin, quien generalmente se inclina a precipitarse en cualquier área que sea un riesgo para el orden público, solo está "asociado" esta vez con la gestión de crisis, según su equipo, dejando todas las operaciones a la Sra. Pannier-Runacher.

En la madrugada del martes 11/10, la Primera Ministra Borne llamó al Sr. Bertrand para decirle que estaba a punto de ordenar requisas. Apretó el gatillo por la tarde en la Assemblée Nationale.

Mientras los gendarmes y policías se preparaban para avisar al personal de la huelga de su obligación de volver al trabajo, algunos ministros susurraban que era demasiado tarde, que debían haber actuado el fin de semana anterior. Ninguno de ellos, en ese momento, lo había dicho públicamente.

----------------------

Más contenido en Urgente24

Patricia Bullrich y el adiós de Javier Milei

Hugo Yasky: "No hay que hablar con Alberto"

¿Dujovne le arma un programa económico a Macri?: La respuesta del exministro

Dólar turista vs. dólar blue: Ojo al pagar la tarjeta de crédito y chau avivadas de agencias de viaje