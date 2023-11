Jorge Corsi habla por primera vez desde la cárcel

–¿Qué relación tenía con el resto de los imputados?

–Diversos grados de relación. No es un grupo compacto. Tengo más amistad con personas que no figuran en la causa. A Augusto Correa lo conozco desde hace años. Nos veíamos esporádicamente en algún asado o reunión de amigos. (...). Lo que me duele es que hayan transformado esto en una banda, el tratamiento que se le ha dado en los medios hablando de una banda de pedófilos. La pedofilia no tiene nada que ver conmigo. Le dieron información falsa al periodismo. Hay fuentes que contaron historias fantasiosas y distorsionadas. No culpo a los medios, culpo a los que proporcionaron esa información.

–¿Quiénes cree que fueron?

–No se quiénes son si no haría una denuncia concreta. Me faltan datos. Por cuestiones ideológicas, destruyeron mi imagen académica y profesional. Ese objetivo está logrado.

–¿Cree que su trabajo molestó a alguien?

–Mi orientación académica, mi forma de encarar la profesión molestaba a ciertos sectores de poder. El encuadre de mi trabajo en el paradigma de derechos humanos con una perspectiva de género pudo molestar a alguien.

–¿Usted atendió niños?

–Mi recorrido profesional es con adultos. Me especialicé en violencia de género, los casos de abusos fueron con adultos. Siempre estuve del lado de la víctima. Me siento orgulloso de ser alguien que contribuyó a que en los casos de abuso los jueces tomaran conciencia, que les creyeran a las víctimas. Luchar contra lo contrario que me pasa a mí. Los jueces no daban crédito a las víctimas de abuso. Lo que ocurrió es que se empezaron a utilizar algunos casos como medios para conseguir otro tipo de cosas, como ventajas económicas por ejemplo. Con el tiempo fuimos describiendo como menor a los de 18 años para abajo. No da lo mismo el testimonio de un nene de seis años que la denuncia de un chico de 15 años. La psicología no es una ciencia exacta, es probabilística. Es probable que si un niño pequeño habla de abuso sea verdad lo que está diciendo. En la adolescencia, la sexualidad es activa. Hay otros factores que distorsionan el campo, que complican el diagnóstico. Puede haber otro tipo de cuestiones, como decepciones amorosas. También lo que llamamos "estrategias de supervivencia": cómo los padres descubren algo y el chico, para salvarse de la represalia, pone su agresión afuera.

–¿Es lo que pasó en su caso?

–No puedo hacer referencia al caso puntual. Me parece una falta de ética hacerlo.

–¿Cuándo conoció a Rocca Clement?

–Hace diez u once años. A través de amigos comunes. Necesitaba orientación en temas personales. Establecimos una relación periódica. Nunca fue mi paciente. Me enteré por los diarios de su primera detención por un supuesto abuso de un menor de 11 años. Me preocupé mucho. Busqué establecer contacto con la presunta víctima. Conocí al chico, me dijo que era absurdo lo que se decía. Me quedé tranquilo.

–¿Desde su experiencia profesional notó algo extraño?

–No. Lo vi entero. Él lo veía como un padrino, tenía una relación afectiva muy importante.

–¿Por qué cree que ese chico cambió su declaración frente a la Justicia, que condenó a Rocca Clement a prisión?

–Es un tema judicial. A este muchacho lo involucraron en la causa, le allanaron la casa, le metieron mucha presión para revertir su declaración.

–¿Usted sigue creyendo en Rocca Clement?

–Sí. Porque lo vi muchas veces con el chico cuando ya era más grande. Cada vez que el chico tenía un problema recurría a él. En esa relación no había en absoluto reflejo de un abuso.

–En la causa se habla de las reuniones en su casa a las que iban los detenidos.

–Soy una persona muy casera. Cuando nos reuníamos algunos amigos y amigos de ellos, el lugar era mi casa. Ellos después salían a tomar algo y yo me iba a dormir temprano. Comíamos empanadas o pizza, habitualmente en mi casa. Hablábamos de un montón de temas como cualquier grupo de personas que se reúne a comer.

–¿En esas reuniones había menores?

–Tres o cuatro veces vinieron adolescentes a buscar a mis amigos. Si alguien viene a buscar a otro que está en mi casa no le voy a pedir el documento para hacerlo pasar. Tengo la conciencia tranquila. No hubo ningún juicio ni condena, sólo la mediática.

–Uno de los camaristas usó uno de sus libros para fundamentar su procesamiento.

–Celebro que los jueces lean los libros de psicología. Me honra que me hayan citado. Entiendo el tono irónico empleado. Si una mínima parte de lo que se me atribuye fuera verdad, sería un esquizofrénico. Esto fue usado por quienes querían destruir mi imagen. Sigo sosteniendo lo mismo que he postulado. Las trampas judiciales las conocí muy bien desde otro lugar.

–Pero usted está del otro lado ahora.

–Los mecanismos son los mismos. El interés está puesto en comprobar mi culpabilidad aunque no haya pruebas. Miles de escuchas telefónicas, seguimientos, no encontraron nada.

–¿Usted sostiene que sólo un niño pequeño dice la verdad frente a un abuso?

–No podría afirmarlo como una ley. Sí que existe un alto grado de probabilidad de que los más chicos sean los que digan la verdad. En los adolescentes hay más factores que complejizan la situación.

–¿Usted fue apartado de su cargo en la Universidad de Buenos Aires?

–No quedaba otro remedio. Sin embargo, creo que debería aclararse que no estoy condenado. Por los colegas que me conocen de cerca me sentí apoyado, porque saben que no tengo nada que ver.

–¿Cómo se siente en la cárcel?

–Con un grado de impotencia muy grande. Cuando uno tiene la certeza de ser inocente estar en la cárcel es muy duro. Este lugar no es habitual en mi vida, ni quiero que lo sea. Siento una impotencia enorme. Soy un personaje de Kafka en su laberinto. Estoy leyendo mucho. Tenía un montón de libros en mi biblioteca que no tenía tiempo de leer. Ahora sí. Estoy leyendo las novelas de Isabel Allende.

Corrupción de menores agravada

El 23 de julio la policía lo sacó de la cama con una orden de detención. El psicólogo Jorge Corsi sigue tras las rejas. Fue procesado por corrupción de menores agravada por mediar engaño. Un adolescente de 13 años denunció haber sido abusado por el psicólogo y por el resto de los procesados: Marcelo Rocca Clement, Augusto Correa, Juan Pablo López Vidal. Según el testimonio del adolescente en cámara Gesell, fue en el departamento del psicólogo donde se habrían cometido los abusos. Sebastián Arias, abogado de Corsi, apeló su procesamiento.

"El momento más terrible de mi vida"

La pagina web del psicólogo, www.corsi.com.ar, sigue en la red. Además de la información sobre su recorrido profesional y académico, se encuentran una carta abierta y dos derechos a réplica. Corsi da su versión de los hechos y los fundamentos de por qué cree que fue acusado. "Necesito retomar con ustedes el diálogo que se vio brutalmente interrumpido por varias razones: mi situación de injusta privación de la libertad tornó imposible el contacto directo con ustedes. La decisión de sacar de circulación mis libros ha impedido seguir comunicándome. Recurro a este medio para compartir mis reflexiones en este inesperado y terrible momento de mi vida."