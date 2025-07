Sábado en la Rural: Javier Milei reclamó, bajando (algo) retenciones, el voto del campo

Live Blog Post

Sábado, día clave sobre retenciones al campo

@NestorRoulet: Si el Gobierno recauda U$S 10.000.000.000 de retenciones por año dividido 365 días al año, nos saca U$S 27.397.260 por día, dividido 24 horas nos saca U$S 1.141.552 por hora. Chau... me voy a dormir, por lo menos en esta 7 horas (nos van a robar casi 8 millones) no voy a sufrir.

@rosarioscampos: El campo en Argentina invierte USD 22.000 millones anuales, sin RIGI y con retenciones. Los márgenes son negativos considerando el costo de oportunidad del suelo. La rentabilidad se la lleva el Estado con las retenciones.