Rebelión en la granja (de trolls) libertaria: Que el árbol no tape el bosque

Alejandro Fantino "destruyó" a Sebastián Pareja, pero también le 'pegó' a Karina Milei

Alejandro Fantino salió en defensa de Las Fuerzas del Cielo y cuestionó duramente a Sebastián Pareja, el armador libertario en PBA. Luego, leyó el mensaje de Karina Milei y cuestionó algunos puntos.

ARDE LA INTERNA LIBERTARIA Fantino leyó en vivo el tuit de Karina Milei y lo DESTRUYÓ párrafo por párrafo. pic.twitter.com/onhXEZsSJi — mauro (@MauroFdz) July 23, 2025

"Karina es una buena mina pero aparece este Pajera, Pareja, y hace esta declaración pegándole a un mundo digital que bancó a Milei desde el inicio", dijo en otro tramo.

"Tipos como este me desilusionan, me quiero ir mi casa, me hinché las bolas... me desilusiona por la cantidad de pibes libertarios que estuvieron haciendo el aguante y tranquilamente podrían tener lugar en las listas, y un casta estatal como éste, que fue peronista, macrista y ahora es libertario, quedan afuera porque viene este muchacho .. ojalá lo limpien a este tipo, Karina sacate de encima a estos castas que no sirven para nada".

¿También dirá que el audio, esta vez, fue editado con IA?

Es casi obligatorio escuchar a Fantino hoy. Lo hizo poronga a Sebastián PajeraQue como el siempre dice, le dije muchas cosas varias veces. Hoy coincido en todo con Fantino.Nunca le dije Fantibio. pic.twitter.com/e6l1iS44Zf — Traductor (@TraductorTeAma) July 23, 2025