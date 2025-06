Los dólares Julio / Diciembre no aparecen (Échale la culpa a Shein... es china)

El mileísmo dice que tiene todo previsto. Confía en que el FMI no puede hacer escándalo porque es el acreedor que quiere cobrar. El tema es muy interesante en ese supuesto: ¿Extorsionan a Kristalina Georgieva y su equipo? Puras especulaciones. Lo cierto es que hay que revisar el esquema. Las compras en dólares con tarjetas de crédito a Shein pueden crear una oportunidad. El problema de fondo es que el consumo no reacciona y los dólares para el 2do. semestre faltan, tal como viene destacando Urgente24. Para el FMI, el esquema debía llegar hasta las elecciones de octubre. Sin embargo, parece un puente demasiado lejos. Y no es una ficción de Hollywood. Comienza el VIVO del viernes 27/06/2025.