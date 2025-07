Javier Mileri contra los 'mandriles' pero en el Zoo libertario el tema es 'el Gato Muerto'

Live Blog Post

El Garrahan no se detiene y presiona a Javier Milei

El Hospital Garrahan sigue atravesando una fuerte crisis sanitaria e institucional en medio de los ataques del gobierno de Javier Milei a los trabajadores de la salud y la falta de respuesta a los reclamos laborales y salariales que llevan varios meses. En base a ello, los profesionales realizaron una asamblea, en la que resolvieron realizar dos paros por 24 horas durante julio.

Según informaron desde ATE Garrahan, la primera huelga será el jueves 10 de julio. Una semana después, el jueves 17 de julio, habrá un nuevo paro por 24 horas con movilización de Congreso a Plaza de Mayo a las 16.30.

Desde que comenzó el conflicto, solo los residentes del hospital recibieron una mejora salarial, pero se trata de un bono de $300.000, cuya continuidad de pago no está asegurara que no computa para el pago de adicionales ya que no forma parte del salario básico. El resto de los trabajadores del hospital, que también piden una mejora, no recibieron nada.

Las condiciones de funcionamiento del nosocomio, en ese marco, siguen siendo problemáticas.

image.png Continúa la crisis sanitaria.

A su vez, los trabajadores denunciaron que el Gobierno cerró la residencia en pediatría para transformarla en una "beca precarizada". ¿Qué significa?

"Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un estipendio. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro", comunicaron a través de las redes sociales.