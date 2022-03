"El fenómeno liberal amenaza el mito DDHH del 24/03"

'La Estafa con los Desaparecidos' y

'Mentirás tus Muertos'.

Su respuesta:

Por diferentes motivos, los políticos le hicieron una cesión del 24/03 a los 'organismos DDHH', quienes tienen un contrato de exclusividad en la interpretación del pasado reciente. Comenzó Raúl Alfonsín, a quien la izquierda resistía, y quizás fue una herramienta para aproximarse, motivo del 'Nunca Más' y la Conadep. La izquierda en 1983 llegaba hasta Oscar Alende pero no hasta Alfonsín. Desde ya es un error que el Estado realice una interpretación del pasado, y menos tan sesgada. Se suponía que Raúl Borrás sería el equilibrio pero falleció enseguida y nunca se supo qué habría hecho. Estoy esperando todavía el 'Nunca Más' de Antonio Troccoli. Por diferentes motivos, los políticos le hicieron una cesión del 24/03 a los 'organismos DDHH', quienes tienen un contrato de exclusividad en la interpretación del pasado reciente. Comenzó Raúl Alfonsín, a quien la izquierda resistía, y quizás fue una herramienta para aproximarse, motivo del 'Nunca Más' y la Conadep. La izquierda en 1983 llegaba hasta Oscar Alende pero no hasta Alfonsín. Desde ya es un error que el Estado realice una interpretación del pasado, y menos tan sesgada. Se suponía que Raúl Borrás sería el equilibrio pero falleció enseguida y nunca se supo qué habría hecho. Estoy esperando todavía el 'Nunca Más' de Antonio Troccoli.

D'Angelo muestra la foto de Jacobo Timerman con Jorge Rafael Videla en el Patio de las Palmeras, apenas ejecutado el golpe de Estado.

timerman-jacobo.jpg Editores de diarios y Jorge Rafael Videla apenas ejecutado el golpe de Estado, según el diario La Tarde, cuyo director, Héctor Timerman estuvo presente, según el texto. Jacobo Timerman, su padre, es el 3ro. del fondo a la der.

En la democracia, Timerman fue indemnizado y reivindicado por Alfonsín, e intentó impedir el triunfo de Carlos Menem, curiosamente quien indultó a todos los protagonistas, de uno y otro lado, de la Gran Miseria argentina.

Pregunta: -¿Y por qué los líderes políticos y sociales argentinos rechazaron los indultos de Menem? ¿Por qué aceptaron entregarse en brazos de la izquierda revolucionaria que mutó en 'organismos DDHH'?

D'Angelo recuerda que las llamadas 'leyes reparatorias' tuvieron mejor aceptación en la opinión pública que los indultos. "Y las leyes reparatorias fueron un desastre, redactadas y aprobadas entre gallos y medianoche. Un legislador me dijo que fue así, de madrugada porque de lo contrario no se conseguían los votos".

Entre 1983 y 1989 ocurrió la conversión de los combatientes en víctimas, tal como explicó alguna vez Martín Caparrós, cita D'Angelo.

¿Cuánto colaboraron con toda esa mutación los alzamientos 'carapintadas'? Quienes debían asumir parte de la culpa del golpe de Estado (es más: Ernesto Sábato había introducido la Teoría de los 2 Demonios), pudieron ensayar un 'mutis por el foro' y dejar el rol de 'malos' a Aldo Rico y los suyos, después a Mohamed Ali Seineldin, quien para colmo era cercano a un sector del justicialismo.

D'Angelo: "Fue todo muy curioso. Cuando comenzaron los juicios a las ex Juntas Militares y a los ex altos jefes de las Fuerzas Armadas, los oficiales medios hasta aplaudieron porque había mucho enojo en cómo habían gestionado todo lo que fue la represión. Las torturas y las desapariciones forzadas fueron introducidas por la Triple A y todas las organizaciones parapoliciales habilitadas por Juan Perón, ¿por qué las FFAA tenían que imitar y profundizar la represión ilegal? Lo que se dijo siempre fue que los líderes guerrilleros habían sido detenidos y condenados pero luego los políticos los habían amnistiado en 1973 y no iban a correr igual riesgo. Un gravísimo error. Luego, obviamente, los mandos medios estaban muy molestos con lo sucedido en Malvinas y todo el desastre de la conducción. Entonces, ahí sucedió algo que nunca pude entender: en vez de utilizar esa coyuntura para reorganizar las FFAA sin costos, comenzaron a extenderse las causas judiciales hacia los mandos medios e inferiores. Era inevitable la explosión. El oficial medio que antes había observado con simpatía se volvió en un enemigo del Gobierno por lo que consideraba una injusticia promovida por los derrotados de la izquierda y tolerada por los políticos mayoritarios".

Cociña y Rafecas

El cronista quiere ir un poco más allá, a propósito del 24/03: ¿Por qué después de Menem y su intento de dar vuelta la página con los indultos ocurrió la cesión de derechos de los Kirchner, los neo Kichner y los anti Kirchner a los DDHH?

D'Angelo: "Creo que ha sido una mezcla de situaciones, todas especulativas, crueles, irresponsables pero de conveniencia, aprovechando que del otro lado no hay nada. Hay un acontecimiento que revela la crueldad del progresismo. El juez Daniel Rafecas mandó a detener, en diciembre 2021, a Juan Carlos Cociña, quien en los años de los hechos investigados era del Servicio Penitenciario Federal categoría Ayudante de 4ta. ¿Vos te das cuenta? ¡Ayudante de 4ta.! ¿Qué responsabilidad podía tener un Ayudante de 4ta.? Pero Rafecas ordenó detenerlo. Cociña tenía 77 años, sufría de Epoc y se recuperaba de un ACV. Además había pandemia. La defensa de Cociña invocó precisamente todo esto para solicitar una prisión domiciliaria. ¿Vos podés creer que Rafecas lo mandó a Campo de Mayo? Un par de semanas, Cocina contrajo COVID-19, sus pulmones no resistieron y falleció. ¿Rafecas creyó que así lograría convertirse en el Procurador General de Alberto Fernández? Ahora, mirá como son las cosas: en 2006, este mismo Rafecas instruyó la causa conocida como 'Viñas Blancas', narcotráfico, iniciada en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, a raíz de una investigación conjunta de la Policía federal, la SIDE, el servicio de inteligencia británico y la DEA sobre 2 individuos de origen serbio, entre otros. La DEA criticó las condiciones de detención especiales de los procesados. Luego de 2 años de detención en dependencias de Gendarmería, Rafecas, por razones humanitarias les permitió la detención domiciliaria en un departamento de Puerto Madero, y uno de ellos obtuvo la autorización para casarse, con fiesta para 200 invitados en el hotel Four Seasons. Ese mismo juez mandó a la muerte a Cociña, un perejil de los años '70".

De todos modos, D'Angelo dice que él es optimista. Su frase es:

El mito está tocado. El mito está tocado.

Ha comenzado la batalla de las narrativas, explica D'Angelo, un legionario de ese combate. "Pese al Estado, el revisionismo está avanzando. Se disputa cada centímetro del terreno pero tenemos enormes posibilidades porque apareció el 'fenómeno liberal', que corre por derecha a los de Juntos por el Cambio, quienes hasta ahora miraban para otro lado. Resulta que en JxC ahora cotizan los 'halcones' y algunos hasta decidieron informarse de lo que nunca quisieron saber. Estamos mal pero vamos bien", concluye D'Angelo.

dangelo3.jpg José D'Angelo, memoria del 24/03/1976.

-----------------

