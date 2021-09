Cristianos rehenes de la geopolítica de Turquía

Sin embargo, el gran poder detrás de Azerbaiyán es Turquía, con una enemistad histórica contra Armenia.

Consecuencia de los negocios de Rusia con Turquía y de la importancia de liderar a los países petroleros, Moscú no cumplió sus pactos militares con Armenia, aunque consiguió la tregua cuando el conflicto llegó a un punto que Azerbaiyán podía considerarse conforme por ocupar parte del territorio en disputa.

La novedad tiene que ver con la islámica Turquía.

erdogan y papa francisco.jpg ?Cristianos en Turquía, Siria y Azerbaiyán: ¿Habrán conversado al respecto el papa Francisco y Recep Tayyip Erdogan

El blanqueo

Ryan Foley, también reportero de Christian Post, estuvo en la Cumbre Nacional en Defensa de los Cristianos, celebrada en Washington, DC, el miércoles 22/09, donde Aykan Erdemir, director senior del Programa de Turquía en la Fundación para la Defensa de las Democracias, expuso sobre la persecución de minorías étnicas y religiosas en Turquía.

Erdemir dijo que el régimen del presidente turco Recep Tayyip Erdogan está obligando a las minorías religiosas a participar en una campaña de propaganda diseñada para pintar una imagen de un gobierno tolerante para el resto del mundo.

Erdemir:

Estamos en transición a una era de comunidades capturadas. De comunidades excluidas a comunidades capturadas, en mi opinión representa una forma más avanzada de discriminación. Ahora se espera que los líderes, tanto religiosos como laicos de las comunidades no musulmanas de Turquía, sean actores dispuestos y capaces de blanquear la persecución y los crímenes del régimen. Estamos en transición a una era de comunidades capturadas. De comunidades excluidas a comunidades capturadas, en mi opinión representa una forma más avanzada de discriminación. Ahora se espera que los líderes, tanto religiosos como laicos de las comunidades no musulmanas de Turquía, sean actores dispuestos y capaces de blanquear la persecución y los crímenes del régimen.

Por ejemplo, la obligación de "asistir a ceremonias o firmar declaraciones o lucir accesorios que muestren que el gobierno de Erdogan es tolerante, benevolente y abraza a las minorías".

De acuerdo a lo que se comentó en el encuentro en Washington DC, Turquía pretende utilizar a las minorías religiosas en Turquía para 'blanquear' sus operaciones militares transfronterizas en el norte de Siria.

Erdemir destacó otro motivo de preocupación:

Hay un florecimiento de iglesias y sinagogas que no sirven como lugares de culto sino como salones de espectáculos turísticos o museos que el gobierno restaura y administra y utiliza los 365 días del año para mostrar la tolerancia y la benevolencia del gobierno como fachada. Hay un florecimiento de iglesias y sinagogas que no sirven como lugares de culto sino como salones de espectáculos turísticos o museos que el gobierno restaura y administra y utiliza los 365 días del año para mostrar la tolerancia y la benevolencia del gobierno como fachada.

Erdemir solicitó al Gobierno estadounidense y a los otros gobiernos occidentales que no participen de tales ceremonias de Turquía y no asistan a esos lugares de 'blanqueo' para negarle legitimidad.

Luego, Erdemir solicitó al Departamento de Estado que identifique a Turquía como

país de especial preocupación. país de especial preocupación.

El Departamento de Estado asigna la etiqueta CPC a las naciones involucradas en "graves violaciones de la libertad religiosa" (Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998).

La legislación vigente define “violaciones graves de la libertad religiosa como violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa, incluidas violaciones como tortura, tratos o castigos degradantes, detención prolongada sin cargos, secuestro o detención clandestina, u otros negación flagrante del derecho a la vida, la libertad o la seguridad de las personas”.

El caso más emblemático fue Hagia Sophia, una iglesia cristiana que ha n una mezquita merecía la designación de Turquía como PCCh.

El gobierno de Erdogan debe poner fin a la propagación del odio y las conspiraciones contra las minorías religiosas patrocinada y autorizada por el estado, que las convierte en víctimas de delitos de odio y discursos de odio y que luego dependen aún más de la benevolencia y la buena voluntad del gobierno de Erdogan para protección. El gobierno de Erdogan debe poner fin a la propagación del odio y las conspiraciones contra las minorías religiosas patrocinada y autorizada por el estado, que las convierte en víctimas de delitos de odio y discursos de odio y que luego dependen aún más de la benevolencia y la buena voluntad del gobierno de Erdogan para protección.

En el panel, Amy Austin Holmes, del Consejo de Relaciones Exteriores, explicó cómo un cristiano que se quedó para proteger la tierra de su familia mientras el resto de la familia huía de Ras al-Ayn, ciudad siria ocupada por Turquía, fue presionado para participar en una campaña de propaganda religiosa a favor de Estambul.

Holmes detalló que un día, milicias respaldadas por Turquía “se le acercaron (al informante) y le dijeron que querían que participara en un video para mostrar 'Hay un cristiano en Ras al-Ayn salvado por Erdogan' y convencer al mundo de que las cosas no estaban tan mal en Ras al-Ayn... porque había un cristiano que había decidido permanecer."

Si bien el hombre inicialmente aceptó cumplir con la solicitud de la milicia y dijo que haría el video al día siguiente, esa noche de escapó de Ras al-Ayn.

Holmes informó que no le ocurrió solamente a esa persona, y que muchas minorías religiosas y étnicas han huido de la zona, dejando atrás sus propiedades. Y que

Las milicias respaldadas por Turquía se han enriquecido con las casas que quedaron vacías. Las milicias respaldadas por Turquía se han enriquecido con las casas que quedaron vacías.

Luego él pidió a Estados Unidos para que "se asegure de que todos los que huyeron de estas áreas puedan regresar, recuperar su propiedad y recibir una compensación por la propiedad que fue robada o dañada".

erdogan en haghia sophia.jpg Recep Tayyip Erdogan en la ex Basílica de Santa Sofía, hoy una mezquita.

Cristianos rehenes

Horas después, Recep Tayyip Erdoan difundió un comunicado a la prensa, el jueves 23/09:

Trabajé bien con George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, pero no puedo decir que comenzamos bien con Joe Biden. Después de 19 años en el cargo, no puedo decir que hayamos alcanzado una buena posición con Estados Unidos. Trabajé bien con George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, pero no puedo decir que comenzamos bien con Joe Biden. Después de 19 años en el cargo, no puedo decir que hayamos alcanzado una buena posición con Estados Unidos.

Estados Unidos debe entender que Turquía no se alejará del acuerdo S-400. Estados Unidos debe entender que Turquía no se alejará del acuerdo S-400.

Se trata del sistema de defensa antimisiles que Turquía le compra Rusia, para desazón de Estados Unidos.

Él también cuestionó el rol de Estados Unidos en Afganistán, porque decidió sin consultar con Turquía y, por lo tanto, no podía esperar que Turquía pague costos en la crisis de los refugiados afganos:

Es impensable que Turquía abra puertas y los acepte. Nuestro país no es un corredor al aire libre. No es fácil aceptar tal cosa. Esta acción tiene un precio y un costo. Estados Unidos no puede decir: 'Abra las puertas y deje que el pueblo afgano entre en Turquía'. Es Estados Unidos quien tiene que pagar el precio aquí. Estados Unidos debe tomar medidas en ese sentido. Es impensable que Turquía abra puertas y los acepte. Nuestro país no es un corredor al aire libre. No es fácil aceptar tal cosa. Esta acción tiene un precio y un costo. Estados Unidos no puede decir: 'Abra las puertas y deje que el pueblo afgano entre en Turquía'. Es Estados Unidos quien tiene que pagar el precio aquí. Estados Unidos debe tomar medidas en ese sentido.

En este contexto de discordia, no hay lugar para que Estados Unidos medie por los cristianos bajo control de Turquía.