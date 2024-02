Uruguay quedó afuera y a Marcelo Bielsa lo destrozaron

“Sé que un día le voy a ganar 3-0 a Boca en La Bombonera, pero después voy a perder 4-1 con Barracas Central jugando en La Plata”.

“De la misma forma que le gané a River y Boca, pierdo con Barracas Central. Ese es Bielsa ”.

El Pollo Vignolo vs. Bulos por Bielsa en ESPN F90: “¿Qué te molesta?”

Después de haber recordado las declaraciones del actual entrenador de Uruguay acerca de Messi, volvieron al estudio del canal para que debatieran al respecto.

En el mismo debate, Federico Bulos aseguró que el ídolo de Newell´s “la hizo un poquito larga igual, eh...”.

“¿Pero qué te molesta?”, quisieron saber sus compañeros, sorprendidos por la reacción del platense. “No, no me molesta, es una observación”, se defendió.

“Bueno, si estás apurado andate, a mí me encantó la respuesta. ¿Qué querés que te diga, 'no, es difícil marcarlo'?”, lo chicaneó el presentador.

No obstante, el panelista insistió: “Dejame que te diga. Para mí dio muchas vueltas y mucho palabrerío para decir que no hay una fórmula para parar a Messi, para que no luzca. ¡Y no!”.

“¡No dijo eso! Vos no podrías jugar con Bielsa ”, volvió a atacarlo el conductor.

Uruguay quedó eliminado y Bielsa estuvo ausente

Marcelo Bielsa no estuvo en el banco de suplentes en el partido que Uruguay goleó a Perú 3-0 debido a que tenía que cumplir una fecha de suspensión.

En los dos primeros compromisos de la Celeste, en donde cayeron primero a manos de Paraguay luego con Chile, el Loco fue amonestados en ambas ocasiones por sus reiteras protestas al cuerpo arbitral.

Por eso, el técnico rosarino fue sancionado por una fecha como a cualquier jugador que sea mostrado en dos duelos la tarjeta amarilla.

A raíz de la ausencia de Marcelo Bielsa, el encargado de estar en el banco de los suplentes y en la conferencia de prensa posterior será su ayudante Pablo Quiroga.

En su partido frente al frente de la Celeste, Quiroga consiguió un soñado 3-0 que mantuvo vivas las ilusiones charrúas de cara a la última fecha donde se enfrentarán con Argentina.

Uruguay de Marcelo Bielsa sumó de a tres por primera vez en el torneo pero quedó afuera por la victoria de Argentina frente a Chile 5-0 y se despidió del Preolímpico.