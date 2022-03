Violadores en manada: Flavio Azzaro, Crónica TV y sus jefes

Mucho enojo con el comunicador (imposible llamarlo periodista) Flavio Azzaro. Se desconoce si él promueve el escándalo como búsqueda de promoción personal a partir de construir un personaje o si realmente ese es su pensamiento irracional.

Más allá de Azzaro, el canal Crónica TV, que le da cobijo desde su despido de TyC Sports. Nadie se opone a la libertad de expresión y menos a la de trabajo pero es evidente que en pasa algo que supera a Azzaro y puede erosionar en el futuro a Raúl Olmos, el dueño de Crónica TV.

https://twitter.com/pviloutaoficial/status/1498728915250167814 Los violadores de Palermo!... todos mayores de edad. pic.twitter.com/W6oXtVTMbP — Paulo Vilouta (@pviloutaoficial) March 1, 2022

https://twitter.com/mauroszeta/status/1498799109594959874 Violación en banda en Palermo. Las cámaras captaron la llegada del auto a la zona del ataque. pic.twitter.com/beJkWzP39S — Mauro Szeta (@mauroszeta) March 1, 2022

https://twitter.com/Hurt_Lili/status/1498490930747244546 El de verde paso subiéndose los pantalones por dios nunca me dió tantas ganas de mword a alguien — Liliana Hurt (@Hurt_Lili) March 1, 2022

https://twitter.com/pampamonaco/status/1498477393052274690 Violación grupal en Palermo: momento en el que la dueña de la panadería junto a su esposo rescataron a la joven violada.

“Me salvaste la vida, me estaban violando” le dijo la chica de 20 años a la mujer. pic.twitter.com/qBsVA655P2 — Pampa Monaco (@pampamonaco) March 1, 2022

Muy grave

Leyendo en Twitter entre muchísimos posteos:

@Miliber Mancilla: "Leí que uno de los violadores ya había sido acusado de violación, pero ahí estaba, libre, como si nada. Te violan de día, de noche, de madrugada. Te violan en una plaza, en tu casa, en un callejón. Te violan si cargas pantalón, falda o short. Ninguna mujer está segura."

Otra reflexión: "Recuerden gente, la alcohol o las drogas no te transforman en un violador, si lo haces bajo efectos de alguna sustancia es porque siempre quisiste hacerlo y solo así te desinhibiste, si violaste con alcohol o drogas siempre fuiste un violador en potencia".

Voluntarismo

Ya no se sabe muy bien en qué lado de la política se encuentra Florencia Arietto. Al parecer en alguna de las corrientes de JxC:

https://twitter.com/florenciarietto/status/1498826980766232576 Cuando volvamos en 2023 vamos a activar el registro de ADN de violadores y vamos a modificar la ley de ejecución de la pena privativa de libertad para que asesinos y violadores no salgan anticipadamente. Lo vamos a hacer porque vamos a tener mayoría en ambas cámaras. — Florencia Arietto (@florenciarietto) March 2, 2022

Contradicción:

"Ignacio Retondo, uno de los violadores, es no-binario, feminista deconstruido y militante kirchnerista. No es el "hombre heterosexual rugbier hijo del patriarcado" que la izquierda dice que es responsable de la "cultura de la violación".

"Los violadores en manada de Palermo eran todos de clase media, del género no binario, criados en ideología de género, militantes Kirchneristas y aliades. Un desastre, han creado un monstruo."

https://twitter.com/luciomvl/status/1498868945327058951 Los violadores se deberían pudrir en la cárcel, no en un curso de género. pic.twitter.com/G62WH5LxC9 — Lucio Martínez Villada (@luciomvl) March 2, 2022

Circulan nombres de algunos de los que votaron en contra de la prisión efectiva para violadores:

Myriam Bregman

Victoria Donda

Margarita Stolbizer

Juliana Di Tulio

Nilda Garré

Máximo Kirchner

Néstor Pitrola

Remo Carlotto.

https://twitter.com/luisrodriguezrm/status/1498836170108809223 Acá dejo algunos nombres de los que votaron en contra de que los #VIOLADORES cumplan prisión efectiva:

Myriam Bregman

Victoria Donda

Margarita Stolbizer

Juliana Di Tulio

Nilda Garré

Máximo Kirchner

Néstor Pitrola

Remo Carlotto



No se olviden de estos HDP — Luis Rodríguez (@luisrodriguezrm) March 2, 2022

Enojo con Azzaro

https://twitter.com/SolRGarnica/status/1498757359757373442 Basta de esta clase de forros irresponsables con espacios en los medios. pic.twitter.com/eU67Twta2u — Sol Rodriguez Garnica (@SolRGarnica) March 1, 2022

"Analizar el consentimiento???? Mira te explico: si la piba dice si es si, si la piba dice no se es no, si la piba dice no es no y si la piba esa drogada y no sabe ni donde se encuentra es un rotundo no. Asi de fácil, no hay nada q analizar en el consentimiento."

"La ex salió a decir que el chabón le daba rivotril en la comida y después tenían relaciones. No sé si lo consideran como violación pero algo muy consensuado la verdad no es."

"Seguramente alguna vez habrá abusado de alguien, por eso se pone en el lugar de los abusadores."

"Este hombre no debería caminar tranquilo por la calle o entrar a un espacio público donde haya mujeres. Recordemos su cara, chicas."

"Habría que explicarle al re mil forro de Azzaro que si la piba primero quiere y después se arrepiente el flaco le dice "dale, no pasa nada" se sube los pantalones y listo. Seguir, después de que una persona dice que no, ES VIOLACIÓN. (Sea del género y condición sexual que fuere)."

"No hay q explicarle nada. No puede estar al aire no puede ser q hace dos semanas diga una sarta de barbaridades homofobicas, incomode al aire a su compañera ahora diga esto. No puede estar frente a un micrófono NUNCA MAS."

"Debería ser gravemente sancionable este tipo de comentarios en medios de comunicación, q de alguna manera influye a cierta "audiencia" a creer q existen argumentos posibles para zafar o justificar un crimen así, NADA PUEDE JUSTIFICAR O ARGUMENTAR UN CRIMEN TAN VIOLENTO."

"Siempre va a ser responsabilidad de la víctima? Siempre va a ser cómo vestía, que para qué iba a cierto lugar? Q se den cuenta q bajo ninguna circunstancia de absolutamente nada, una persona puede tener sexo con otra sin su pleno consentimiento."

"Pero este pelotudo no tuvo un episodio similar?? Hasta cuándo va a seguir teniendo voz este sujeto (el cual no voy a mencionar porque seguro que se googlea)."

Etc. etc. etc. etc.

Un periodista veterano da en el clavo del asunto Azzaro:

El jefe q le sigue dando microfono y aire a esa bestia es tan culpable como el, o mas, porque por algo tiene la jerarquia. El jefe q le sigue dando microfono y aire a esa bestia es tan culpable como el, o mas, porque por algo tiene la jerarquia.

https://twitter.com/jorgehalperin/status/1498800144300580867 El jefe q le sigue dando microfono y aire a esa bestia es tan culpable como el, o mas, porque por algo tiene la jerarquia. — Jorge Halperìn (@jorgehalperin) March 1, 2022

Otro mensaje encontrado en la Red:

"Crónica lleva un buen tiempo haciendo una bajada demasiado repulsiva. El domingo hicieron un programa dedicado a la aparición de Betiana dónde la trataron de puta, mala madre y de "reírse" de la policía, hasta comentaron que tenía que "pagar con algo" por su búsqueda."

Le responde el racinguista Fernandez_MM 2.0 (@fernandezmm2215):

"El gerente de Crónica es @facu_pedrini. Tiene que tomar cartas en el asunto."

(N. de la R.: Facundo Pedrini es director de Noticias de Crónica TV, según su propio avatar en Twitter. Cita como antecedentes las revistas Crisis y Anfibia, y las webs elDiarioAR y Perfil.com/

En medio del escándalo él eligió retuitear el pedido de oración de Francisco por Ucrania.

https://twitter.com/REC2101/status/1498914465097596937 Quiere justificar a su compañero y acusando a otras personas de Fake New pic.twitter.com/ylnFzACNLW — Elías Campos (@REC2101) March 2, 2022

La grieta en estas 2 opiniones. Urgente24 tiene posición definida: prisión efectiva, por muchos motivos. Pero aquí ese último posteo que es como regrear al inicio: