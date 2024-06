Victoria Villarruel le dio a Javier Milei la Ley Ómnibus 2 y facultades delegadas

Live Blog Post

Anabel Fernández Sagasti: "Si hay una ley ómnibus es porque hay gato encerrado"

Anabel Fernández Sagasti argumentó su voto negativo, que radica "no solo en el contenido sino en la forma de la Ley".

"Personalmente estoy en contra de las leyes ómnibus, y es que si hay ley ómnibus hay gato encerrado y algo quieren ocultar", comenzó la senadora kirchnerista por Mendoza al exponer en la Cámara alta.

En esa línea, la senadora de UxP explicó que "no lo digo yo, lo decían los romanos antes de Cristo. Porque la idea es que no se comprenda esa ley y que los ciudadanos no sepan por donde viene la mano. Se tratan una enorme cantidad de temas y no se sabe muy bien de qué se trata, cuántos derechos van a sacar, cuánto pierden las provincias y cuántos recursos naturales entregan".

"Nunca había visto una ley que tire tanto al vacío los derechos que se lograron con arduo trabajo, es decir, buenas políticas de Estado como por ejemplo los Fondos Fiduciarios", agregó.

Por otro lado, la senadora aseguró que "no hay ni un artículo que beneficie a las pymes", y aprovechó para disparar contra los senadores y diputados de oposición que "hablan con la izquierda y votan absolutamente con la derecha".

"Lo que pasa es que parece que hablar de las pymes garpa, pero después votan todo lo contrario a lo que dicen en sus discursos", sentenció.

Por otro lado, aprovechó para arremeter contra Federico Sturzenegger:

"Es la tercera vez en 40 años que tengo, que veo a un tipo arruinarle la vida a todos los argentinos y es Federico Sturzenegger, pero esta vez se perfeccionó porque no deja la firma ni el gancho porque no tiene cargo", disparó.