Vamos ganando, CFK habló y Cerruti vs. la verdad

8:00 - Gabriela Cerruti: "Generalmente, respondo con la verdad"

La vocera presidencial explicó sus dichos sobre el mensaje que envió Alberto Fernández a Cristina Kirchner y la falta de respuesta: "Lo que intenté explicar es que el presidente hizo lo que tenía que hacer (que fue comunicarse personalmente con la vicepresidenta). No reclamen siempre que se exprese por Twitter (...) Me preguntaron si le respondió pero el mensaje fue en el mismo momento que la vicepresidenta estaba sufriendo un hecho particular. Ahora lo que sucede es que doy una conferencia de prensa en la que generalmente respondo con la verdad o no respondo. Fue sobre un hecho puntual; eso no significa que no se hablan", explicó Cerruti al aire de Radio Con Vos.

"Después, si la relación está en su mejor momento, bueno, lo vimos anoche en el Senado. La relación no depende de un tuit o un mensaje de texto. Los votos expresan una discusión interna sobre un proyecto que para el gobierno es muy importante", disparó.