Jésica Cirio se descargó en vivo tras todo el escándalo

Durante el domingo en el programa de La Peña del Morfi, Jey Mammón no se presentó a conducir su programa debido a las acusaciones por abuso sexual por lo que Jésica Cirio tuvo que hacer todo el trabajo y en reemplazó del humorista estuvo Georgina Barbarossa.

Durante el show, la modelo tocó el tema pero decidió no nombrar a su ex compañero. Los conductores de Argenzuela afirman que “no mencionarlo al aire no tuvo que ver con una decisión de Jésica, sino de una bajada de línea del canal. Lo que ella dice es un texto escrito y leído en el momento”.