"Los recibimos con los honores que corresponden. Estamos muy agradecidos porque intercambiamos conceptos de lo que tiene que ver con Colombia y Uruguay y, nosotros, les hemos podido comentar qué es la provincia de Tucumán”, añadió.

https://twitter.com/OsvaldoJaldo/status/1588181761472839682 | Con gran alegría recibimos a los expresidentes de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, y de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quienes visitan nuestra provincia en el marco del décimo aniversario de la Fundación Federalismo y Libertad. pic.twitter.com/1FCfh40vdV — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) November 3, 2022

“No es la primera ni la última visita que hacemos a Tucumán, donde tenemos tantos afectos y cosas en común", señaló Lacalle, quien fue presidente de Uruguay en la década del 90. Y destacó que "con el gobernador hablamos de lo que hay que hacer, lo que es difícil hacer y lo que habría que hacer en política”.

Detalló luego que, “junto con el presidente Uribe, que es una mente inquieta que siempre está curiosa, hemos hecho preguntas sobre los detalles del funcionamiento económico y social de la provincia, y nos vamos con un poco más de cariño por Tucumán". "Esperemos que podamos volver pronto”, añadió.

Uribe, que fue presidente de Colombia en los períodos 2002-2006 y 2006-2010, sostuvo que “ha sido muy grata la reunión con el señor gobernador y con su equipo de trabajo". Uribe destacó el equilibrio fiscal de la provincia. "Es muy admirable lo que él cuenta: Tucumán no tiene deuda, tiene superávit, o sea que viendo uno las finanzas generales en tantos países, lo de la provincia es una excepción para admirar y para seguirla de ejemplo. Quiero felicitarlos por eso”, indicó.

Con respecto a los resultados de las elecciones de Brasil, en las que triunfó Lula se impuso a Jair Bolsonaro, Lacalle señaló que “lo que pasa en América Latina no es en solo un sentido". "La generalización facilita los razonamientos, pero me atrevería a decir que no es la misma la situación que la de Chile, la de Perú, de Bolivia o de Argentina. Son países que pueden tener comunes denominadores, pero los intereses nacionales son distintos y a la larga pesan esos intereses”, detalló.

Al analizar las reacciones del presidente saliente de Brasil, advirtió que “en general, creo que el sistema democrático tiene que funcionar para ganar y perder". "Lo dice quien integra un partido que estuvo 93 años en la oposición, el Partido Blanco. En eso tenemos experiencia”, profundizó.

Asimismo, recalcó que “Uruguay tiene la sana costumbre de no llevar al extremo el enfrentamiento político". "Nosotros dejamos de tener revoluciones en 1904. Y los dos partidos, que son los más antiguos del mundo, 186 años tiene el mío y 186 el Partido Colorado, siempre encontramos un común denominador. Un gobierno democrático necesita el común denominador, de la misma manera que la rueda necesita el centro para que sus rayos cumplan la función”, indicó.

En esa línea, sostuvo que “un país es un común denominador". "Si no hay un común denominador, puede ser un país en el título, pero le está faltando la esencia de una causa nacional, que es lo que está por encima de los partidos. Entonces, cuidado con los gobiernos que vienen a cambiar todo, que son tan peligrosos que los que no quieren nada”, concluyó Lacalle.

