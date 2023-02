Tiene 13 meses y su padre lo mandó a terapia intensiva

Ahora está fuera de peligro, pero si no lo hubieran agarrado a tiempo, me lo mataban. Ahora está fuera de peligro, pero si no lo hubieran agarrado a tiempo, me lo mataban.

Además, Aixa dijo que cuando la citaron este martes por la Unidad Local de Género, le informaron que el chico “está en terapia intensiva con una fractura de costillas, un hematoma en el pulmón, que le sacan líquido de ahí con una sonda y que tiene el hígado perforado".

Fuentes oficiales de Clarín supieron que en noviembre el nene ya había sido hospitalizado y, según indicó la madre, “el padre y su tía dijeron que se cayó del sillón, pero si un nene se cae lo primero que se golpea es la cabeza".

Lo único que pide la madre es que la justicia levante su restricción y que el niño quede en guarda de su abuelo materno, ya que “mi hijo conmigo estaba bien, pero se lo dieron a alguien con el que supuestamente iba a estar bien y terminó en terapia intensiva”. Continúa el relato:

Lo único que quiero es recuperarlo. Lo único que quiero es recuperarlo.

La situación del menor de ahora en adelante

El fiscal tiene 60 días para investigar "un caso cuyas pruebas no son sencillas de acceder porque se trata de hechos intramuros, donde la víctima, de 13 meses, no puede hablar". Si el menor mantiene una buena evolución de su salud será dado de alta y serán los organismos de protección de los menores los que determinen dónde y con quién el nene estará cuidado.

Mujer denuncia que su hijo de 1 año fue golpeado por su ex pareja

Por otro lado, si dicho organismo permiten que la madre tenga vinculación con el chico porque lo cree conveniente, la Justicia no se puede oponer. Komarofky aclaró a los medios que "este caso no tiene nada que ver con el de Lucio, sólo coincide que sucedió en General Pico, la misma ciudad".

------

Más contenido en Urgente24:

El Gobierno "no lucha contra la corrupción": La OA, un mes sin titular

Lago Escondidogate: Causa pasa a Comodoro Py y los K denuncian "agujeros"

Alberto Fernández terminado: No le alcanza con Clarín y C5N

Radiografía de una Argentina deforme: Censo 2022

Lobby textil: El real drama de vestirse en Argentina