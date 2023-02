Sin Hebe, inédito cortocircuito entre La Cámpora y Carlotto

"Cristina hizo una convocatoria muy importante para el 24 de marzo y hoy la militancia tiene que salir de ese estado de letargo y cierto desánimo, a partir de transitar un momento bastante gris en términos políticos por lo que puede significar la decepción de la actual gestión, que había generado otro tipo de expectativas", recordó el referente camporista.

Ante este anuncio, ayer (21/2) la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió que esa manifestación debería hacerse "el día anterior o posterior al 24", para no mezclar la consigna con la conmemoración del Día de la Memoria.

Carlotto eligió confrontar con Larroque pero hizo silencio cuando Cristina convocó en diciembre. El hecho resulta llamativo en un contexto donde ya no está Hebe de Bonafini, que solía plegarse a todas las consignas del kirchnerismo duro, y le daba sustento al cristinismo desde el espectro de las organizaciones de Derechos Humanos. La centralidad en ese espacio ahora la tiene Carlotto, quien marca una clara distancia con la agrupación juvenil de Máximo Kirchner.

"No podemos mezclar dos cosas con un tema netamente político actual, que Cristina muy merecidamente tiene que verlo y vivirlo para sentirse mejor. Nosotros el día ese directamente podremos mencionarlo (la proscripción) en el documento, pero el recuerdo es de lo que pasó el 24 de marzo del 76' y la fecha de los 30.000 desaparecidos", aclaró Carlotto.

Luego, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo explicó que no habló con la vicepresidenta sobre la convocatoria del 24 de marzo: "No charlé nada con ella. Todos los años, los que organizamos la fecha somos los organismos de Derechos Humanos. El gobierno solo nos acompaña. El recorrido, el documento a leer, el horario y quiénes participan lo decidimos los organismos como lo hacemos siempre", recordó, a modo de tomar distancia del Gobierno y resguardar la organización que hace la institución.

Proscripción, otra diferencia con La Cámpora

Sobre la proscripción de CFK, Carlotto tomó distancia del tema y prefirió mostrarse confundida: "Estoy confundida, unos dicen que si y otros dicen que no y yo no entiendo porque no estoy en el fondo de todo lo que le han dicho y hecho a Cristina, de querer matarla a todas estas calumnias".

Sin embargo, en otra actitud que la distancia de La Cámpora, prefirió inclinarse por la teoría del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien sostiene que "Cristina no está proscripta" y que "puede ser candidata si quiere".

"Yo tenía entendido que no estaba proscripta y si lo dice alguien como Aníbal Fernández pienso que lo dice con criterio, él es abogado", argumentó.

