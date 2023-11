Sergio Massa vs. Javier Milei: Mano a mano en noche clave

Noche dominical de debate entre presidenciables antes de la elección decisiva, el balotaje del 19/11. Sergio Massa vs. Javier Milei en horas de acusaciones, denuncias y gran tensión para Unión por la Patria, La Libertad Avanza y los restos de Juntos por el Cambio. Las encuestas no ofrecen una tendencia acerca de la decisión de los electores. Ningún debate presidencial define votos, dice la teoría. Sin embargo, este debate puede confrontar con la teoría. Quizás no por los televidentes sino por la repercusión emergente, la viralización de los errores que uno y/u otro cometan.