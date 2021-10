Según C5N, Los Monos aparecen en Pandora Papers

juicio los monos.jpg El Tribunal de Rosario que condenó a Guille Cantero, el líder de Los Monos.

Este punto sostiene el fiscal Pablo Socca. En diálogo con Radio2, el funcionario expresó la impotencia que le genera investigar a alguien que ya está preso pero que sigue delinquiendo desde adentro de la cárcel. Según Socca, a Guille Cantero “las condenas no lo debilitan, al contrario lo empoderan y le permiten seguir haciendo lo que hace”.

“En mi rol de fiscal me pregunto para qué sirven estas investigaciones”, dijo y afirmó rotundamente:“No hay que investigar más a Guille Cantero, tiene condenas por 84 años, ¿qué estamos haciendo gastando plata en policías, fiscales, jueces y operativos; para qué? Lo único que hay que hacer es impedir que tenga acceso a un teléfono”.

El fiscal siguió con su teoría: “¿Para qué quiero meter presa gente que ya está presa? No entiendo lo que estoy haciendo. Al final estas investigaciones sirven para exponer la falencia del Estado, que son las cárceles”, y advirtió: “Si las autoridades no logran impedir el acceso del celular a las cárceles esto no se termina más”.

Respecto a la figura de Guille Cantero, líder de la banda narco, Socca asegura que “él es el dueño de la violencia y cualquiera que la quiere ejercer le tiene que pedir permiso a él. Querés ser narco, querés ser barra brava, querés ser ladrón; le tenés que pagar. Tiene como un derecho vitalicio en el mundo del hampa”.

“Ayer dije que esto es una empresa criminal y la sede principal de la empresa está en la cárcel y otras sedes están afuera con la gente que le queda”, puntualizó el fiscal, quien además aclaró que “la mayoría de los líderes ya están presos", pero en los pabellones "terminan todos juntos" y eso hace que generen alianzas entre ellos. Difícil terminar así con el narco y la narco violencia.

¿Los Monos en Pandora Papers?

Pandora Papers es una investigación periodística que reveló este fin de semana paraísos fiscales de figuras importantes del mundo, entre ellos personajes de la Argentina. Según este trabajo periodístico, hay muchos líderes del mundo con sociedades o cuentas offshore, que es en concreto, una actividad ilícita si no está declarada en el país donde el beneficiario tiene su domicilio fiscal.

Hay varios argentinos en la lista filtrada, para ser exactos más de 2.000. Entre ellos, se pueden encontrar al hermano menor del ex presidente Mauricio Macri, Mariano Macri; los futbolistas Angel Di María y Javier Mascherano; el entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino; y Zulemita Menem, entre otros.

Según información del periodista de C5N, Andrés Lerner, entre los mencionados también estarían Los Monos. Según él, la banda narco "usó 40 SAS (empresas sin control fácil de armar que inventó Macri) para lavar $1.200 millones". Aún no trascendieron más detalles al respecto.