Según Beatriz Sarlo, nos gobierna un "palangana", ¿y Cristina Kirchner era mejor?

'¡Viva la libertad, carajo!', eso no lo imagino dentro del estilo liberal, pero no me molesta en absoluto. De Milei me pueden molestar sus medidas económicas, pero si le gusta decir eso, que lo diga. Para eso está el liberalismo, para admitir el derecho a decir 'Viva la libertad, carajo' '¡Viva la libertad, carajo!', eso no lo imagino dentro del estilo liberal, pero no me molesta en absoluto. De Milei me pueden molestar sus medidas económicas, pero si le gusta decir eso, que lo diga. Para eso está el liberalismo, para admitir el derecho a decir 'Viva la libertad, carajo'