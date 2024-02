Salta le cobrará la atención médica a los pacientes extranjeros y de otras provincias

En una entrevista para el medio Somos la mañana, Mangione aseguró que se le debe cobrar a los extranjeros porque "están usando nuestros insumos y no tenemos reciprocidad”. Si bien el titular de Salud indicó que todavía no hay definiciones de cómo se implementará el cobro, dijo que "no nos tiene que poner rojos, porque usted va a Bolivia o Brasil y paga absolutamente todo".