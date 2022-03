Rodolfo Walsh asesino, propinas en Bitcoin y encuesta picante

Live Blog Post

9:01 - Papelón: A Matías Lammens se le incendia San Lorenzo y responde la mentira del PreViaje (¿?)

El ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, se sentó en Radio 10 desde las 9:01 durante 20 minutos estuvo hablando sin parar del Previaje, que disparó nuevamente la emisión monetaria y ahora se ven los efectos inflacionarios, pese a que el oficialismo responsabiliza exclusivamente a la guerra en Europa del Este.

El funcionario del ala "albertista" (sic) que llegó al Frente de Todos desde el peronismo porteño habló de la interna en el espacio luego de la denuncia de Página12 (kirchnerista) sobre el alquiler de oficinas: "Las diferencias se saldan en las PASO y ahí vemos quién conduce. No tengo dudas de dónde viene. No me banco que me extorsionen. Me gustaría que las grandes asociaciones digan algo también por estas notas sin firmas. No voy a bancar ninguna operación más. No tengo miedo", dijo luego de confirmar que intentará pelear en 2023 por la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.