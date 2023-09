"Querido Presidente": Alberto y Massa comparten última inauguración pre-veda

Retomando la confrontación con sus adversarios a partir de lo que significa la obra, Massa cuestionó a "los negacionistas del cambio climático", en referencia al discurso de Javier Milei. "Poco les importa que nuestra gente que tome agua potable o tenga un buen sistema de saneamiento", dijo.

También contrastó su mirada con las que tienen "una mirada financiera". Cuando empezaba a llover, el ministro dijo "no me va a correr la lluvia" y agregó: "No me va a correr la motosierra, ninguna tijera de una mujer", en alusión a Milei y a Patricia Bullrich.

A su turno, el Presidente destacó la obra y afirmó que su gobierno entró "en tiempo de descuento" hacia su conclusión, el 10/12.

Luego de destacar logros de su gestión, criticar al gobierno anterior por la herencia recibida, y recordar las dificultades que tuvo que atravesar por la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía,

Si bien reconoció logros de su gestión, como la creación de puestos de trabajo, Fernández reconoció que "queda mucho por hacer" y que hay que "luchar en un escenario complejo contra la inflación y los especuladores". "Hay que mejorar el ingreso de la gente, y en esos trabajamos con Sergio día a día", dijo.

Luego adquirió un discurso proselitista en el que destacó a Massa la persona "de su generación que más se preparó para ser Presidente".

Recordó su paso por la ANSeS y la intendencia de Tigre. El mandatario se mostró vinculados a esos momentos, incluso cuando se enfrentó y derrotó al kirchnerismo en 2013. "Lo acompañé políticamente", dijo.

Fernández se mostró familiarizado con Massa al asegurar que "compartimos los mismos valores y compromisos, que es estar al lado de los que menos tienen".

El Presidente pidió el voto para el candidato oficialista. "Si quierenque la Argentina siga por este sendero de crecimiento y desarrollo, alguien que resuelva con seriedad el problema de la inflación, de su salario, por favor no se dejen confundir".

Entonces arremetió contra Milei. "Los que gritan 'viva la libertad' quieren libertad para los ricos y pobreza para los argentinos".

Noticia en desarrollo.