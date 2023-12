Preocupado, Javier Milei denuncia coimeros en el Congreso

El Congreso también tiene un mandato popular porque es elegido por los ciudadanos.

Los legisladores son elegidas en la 1ra. vuelta, no el balotaje, para garantizar la representación de la mayor cantidad posible de electores.

El resultado del balotaje, que invoca Milei como demostración de que los legisladores deben aprobar el DNU, es un voto circunstancial y condicionado por 1 de 2 contendientes pero en muchos casos no es el voto preferido de los electores.

Las frases

Javier Milei todavía no encontró interlocutores con el Legislativo.

En el Senado quien manda es de La Libertad Avanza pero el Presidente, por algún motivo, no parece confiar totalmente en Victoria Villarruel. En Diputados, se desconoce cuánto confía él en Martin Menem, pero sí se conoce que Milei envió el DNU sin consultar con el enlace del Ejecutivo con el Legislativo, el ex vicepresidente 3ro. de la Cámara Baja, Omar De Marchi.

En ese contexto, Milei estuvo otra vez más en la TV, con Luis Majul (¿el Presidente sigue en su proselitismo?), y envió mensajes agresivos hacia el Legislativo, impropios para quien necesita negociar un acuerdo.

"Hay legisladores que buscan coimas, venden sus votos. A los que les gusta tanto la discusión, es porque buscan coimas."

"El problema es que con el mecanismo del DNU algunos no pueden morder, eso es lo que más les molesta."

"La lentitud que le ponen los legisladores al debate del DNU es porque buscan coimas”.

No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta. No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta.

"Está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder".

"Necesitamos con urgencia inversiones para que los efectos del programa de estabilización sean menos dolorosos en términos de caída de actividad, empleo y pobreza".

Seguridad jurídica

El entrevistador, Luis Majul, no le preguntó lo que muchos inversionistas se preguntan: ¿Por qué invertir contra un DNU que puede resultar efímero, en vez de una Ley de la Nación?

Es más, ¿un DNU no es una forma de inseguridad jurídica, toda vez que es un intento de evitar el debate y procedimiento apropiado para una Ley de la Nación?

