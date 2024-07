Contraataque: Federico Sturzenegger cruzó a "Chiqui" Tapia

El objetivo que persigue el gobierno es la inyección de capital, el fútbol en argentina es una marca global, nosotros exportamos la materia prima pero no exportamos el producto final, mis hijos los fines de semana ven la Premier, porque en Inglaterra no se ve la liga argentina. Es transformar al fútbol como producto final El objetivo que persigue el gobierno es la inyección de capital, el fútbol en argentina es una marca global, nosotros exportamos la materia prima pero no exportamos el producto final, mis hijos los fines de semana ven la Premier, porque en Inglaterra no se ve la liga argentina. Es transformar al fútbol como producto final

Siempre en el mismo reconoció que

Es una manera que el fútbol se ha organizado en muchos países del mundo que ha sido exitoso, es lo estándar casi podríamos decir y que lo hacemos con animo de mejorar la calidad del deporte en argentina, de generar inversiones en argentina, de convertir al fútbol en una marca mucho mas global y ese es el objetivo principal. las reformas son a favor de la inversión al favor del crecimiento, no son en contra de nadie Es una manera que el fútbol se ha organizado en muchos países del mundo que ha sido exitoso, es lo estándar casi podríamos decir y que lo hacemos con animo de mejorar la calidad del deporte en argentina, de generar inversiones en argentina, de convertir al fútbol en una marca mucho mas global y ese es el objetivo principal. las reformas son a favor de la inversión al favor del crecimiento, no son en contra de nadie

Más contenido en Golazo24:

Escandaloso debut de Independiente Rivadavia y Villa avisa que hace "las cosas bien"

Después de Enzo Fernández: Enseñando historia de Francia al senegalés Demba Ba

Arde Independiente: Bronca de Vaccari y los hinchas piden 'la cabeza' de los dirigentes

Demba Ba le recordó a la Argentina haber recibido nazis en los 40'