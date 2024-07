Bancarios cerraron aumentos para no perder contra la inflación 2024

.

Desde "La Bancaria" consideraron

El monto resultante de esa diferencia, unos ocho puntos, se saldará con los salarios de julio. De esta forma, las y los trabajadores del sector habrán empardado una vez más sus ingresos con la inflación El monto resultante de esa diferencia, unos ocho puntos, se saldará con los salarios de julio. De esta forma, las y los trabajadores del sector habrán empardado una vez más sus ingresos con la inflación

Qué pasó en junio

La Asociación Bancaria cerró en junio un acuerdo para todos los trabajadores afiliados a su sindicato basado en la inflación de mayo y tomando como base la escala salarial de abril, que colocaba el mínimo Convenio Colectivo 18/75 por encima de $ 1.200.000 en total.

Por aquellos días el ajuste incluyó "adicionales no remunerativos" como el bono que se paga por el Día del Bancario cada 6 de noviembre. Recuerda el sitio de noticias, Ambito.com.

El texto del gremio remarca que la actualización se aplicará sobre

Todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales tanto remunerativas como no remunerativas incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales tanto remunerativas como no remunerativas incluidos los adicionales convencionales y no convencionales.

