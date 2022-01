Polémica en Casa Rosada: Olor a Biondi en los pasillos

https://twitter.com/EmilianoRusso77/status/1485705528462376960 El ex vocero Juan Pablo Biondi está en Casa Rosada....En medio de un día de versiones y desmentidas... — Emiliano Russo (@EmilianoRusso77) January 24, 2022

A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio