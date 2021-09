PASO 2021: Javier Milei habría alcanzado sus objetivos

El precandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza votó cerca de las 11:00 de este domingo 12/9 para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Milei votó en la mesa 2256 de la sede de la UTN en el barrio de Almagro.

https://twitter.com/JMilei/status/1437083926087061508 AQUÍ VOTANDO EN LA UTN pic.twitter.com/jDsCxrhIzz — Javier Milei (@JMilei) September 12, 2021

Fiel a su estilo polémico, Milei habló con la prensa tras el sufragio.

“Ahora llega el momento del veredicto de la gente, es cuando los individuos tienen que decidir cambiar este rumbo decadente”, resaltó.

Milei aseguró que su espacio “representa la única expresion liberal pura” en estos comicios ya que Juntos por el Cambio “incluyó hasta partidos de izquierda” en su interna.

“No soy político, soy un outsider, entiendo las reglas del juego y me meto para entrar al sistema y barrer con el statu quo. Pero entraré hasta dónde la gente decida. Ojalá sea la sorpresa de la elección, pero soy bilardista, el gol no es cuando entra, sino cuando el contrario saca del medio”. Al ser consultado sobre si su propuesta política era peligrosa, dijo: “Es muy peligrosa para los políticos ladrones que nos están arruinando la vida, somos el país del fifty-fifty: 50% de inflación y 50% de pobres. Si no cambiamos, en 50 años vamos a ser la villa miseria mas grande del mundo”.

"Tenemos un montón de propuestas y un programa de gobierno plasmado en las distintas entrevistas y en las redes de nuestro espacio. Lo que hayan hecho los otros no es un tema que me corresponde evaluar. Si la gente decide abrazar las propuestas, bien; y si no, sigan con tanto socialismo que nos empobrece”. El precandidato cerró destacando que su partido logró instalar en el centro de debate “las ideas de libertad”.