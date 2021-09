PASO 2021: El operativo inclye mulas, lanchas y tractores

El número definitivo de establecimientos para las elecciones será de 17.062, que implican 3.068 locales de votación más respecto a 2019.

Se agrega que por tratarse de primarias habrá una gran cantidad de boletas en el cuarto oscuro, teniendo en cuenta que en distritos como la Ciudad de Buenos Aires participan 18 listas y en la provincia de Buenos Aires, 24. Teniendo en cuenta que se eligen categorías locales en algunos distritos también puede ser más lenta la carga de datos.

El Gobierno asegura que el conteo comenzará apenas cerrados los comicios, es decir a las 18, pero podría atrasarse. Así se estimó que la difusión de los primeros resultados será a las 23 “a fin de garantizar un horario que permita realizar una carga equitativa y significativa, y que no distorsione el resultado de la elección con cargas parciales”.

PASO 2021: ¿Hay que pegar el sobre?

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, informó que "estos últimos días se viralizó un audio con cuestiones falsas como que si se pega el sobre, el voto va a ser impugnado" y remarcó que " de ningún modo es así".

"Desde la Cámara Nacional Electoral se recomienda no pegarlo, por el Covid-19, por una cuestión sanitaria, y que se ponga la solapa dentro del sobre y se meta en la urna", dijo e indicó que no obstante "no será impugnado el voto de quien decida pegarlo".

Remarcó luego que las PASO 2021 "se desarrollarán bajo los cuidados y protocolos necesarios en el marco de la pandemia" de coronavirus, lo que incluirá -entre otros aspectos- el uso de alcohol en gel y distanciamiento.

Además, se pidió que cada votante lleve su propia lapicera para firmar el padrón electoral antes de retirarse.