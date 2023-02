OSDE reparte casi $2 millones: Cómo cobrarlo

Fallo completo por el que OSDE debe indemnizar a sus afiliados

El fallo fue celebrado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Secretaría N° 24, y el acuerdo fue aprobado durante diciembre de 2022, pero no fue sino hasta febrero de este año que comenzaron a correr los días tanto para denunciar una cuenta en caso de no tenerla, como para rechazarlo en caso de no ser de interés.