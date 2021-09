Omar Perotti también busca relanzarse (desde La Rosada)

"Santa Fe vive un momento muy particular, no solamente tiene que reconstituir la Policía y generar las condiciones de vinculación con la sociedad, sino que también tiene en desarrollo juicios importantes a bandas de narcotráfico, y estas situaciones no se dan en cualquier otra provincia", indicó Omar Perotti, en diálogo con la prensa luego del encuentro con el ministro de Seguridad de la Nación.