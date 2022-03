"Movimientos raros", reunión "tensa" de Kulfas, y Navarro contra CFK y Alberto

Live Blog Post

13:22 - Roberto Navarro contra el Alberto y CFK

Duro editorial del periodista ultrakirchnerista Roberto Navarro, que le pidió a Alberto Fernández y Cristina Kirchner que tengan "humildad" para preservar la unidad.

Antes, comenzó cargando duramente contra la llamada "guerra a la inflación" que anunció el Presidente para el pasado viernes y finalmente quedó en un par de anuncios.

"(Alberto) filtró una suba de retenciones, anuncio el inicio de una pretendida guerra contra la inflación para el viernes y el viernes no dijo nada. Y dijo que gracias al Fondo íbamos a poder pelear contra la inflación. Agradecerle fue too much. En esos días, los precios aumentaron un 30%. No fue buena idea anunciar que iba a anunciar", arremetió en el comienzo de su programa en El Destape Radio.

"El presidente se convirtió en un meme anunciando una guerra con fecha y hora para que el enemigo se apreste a la batalla y para colmo no atacó", diagnosticó. En ese sentido, Navarro pidió al presidente que vaya por la " renta extraordinaria" que tiene el complejo agrario como consecuencia de la guerra en Ucrania.

En otro pasaje opinó que Cristina Kirchner "no puede" sostener que no se negocie con el FMI, al afirmar que es una postura que "ya no apoyan muchos de los politicos kirchneristas".

"El Presidente no pude hacer política sin los votos de Cristina. Y Cristina no puede, como condición para la unidad, sostener posiciones como no refinanciar la deuda que ya no apoyan muchos de los políticos kirchneristas que han resistido al macrismo cuando no convenía defenderla a ella", aseguró.

"Creer que esas diferencias no tienen correlato en la sociedad, que estos dos años de cogobierno van a ser ignorados no va a ocurrir. No se está rompiendo solo el Frente de Todos, se está rompiendo el kirchnerismo", sostuvo.

"Si unos ganan como jeques árabes y otros cartonean, hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres y para eso hace falta unidad y para que haya unidad hace falta humildad", remató el periodista.