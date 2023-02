Misterio en el campo y el astilo Moteado

Le dimos a consumir en forma forzada 150 Astylos por día durante 5 días a uno y a otro 300; y no hubo ni fiebre, ni hemorragia, ni diarrea; no hubo ningún síntoma Le dimos a consumir en forma forzada 150 Astylos por día durante 5 días a uno y a otro 300; y no hubo ni fiebre, ni hemorragia, ni diarrea; no hubo ningún síntoma

https://twitter.com/Rurales_FARER/status/1620188602448904192 Sigue hilo:

Información de interés para productores

Compartimos este tuit informativo ante la sospecha de presencia del escarabajo “7 de Oro” en establecimientos entrerrianos.



En caso de avistamiento comuníquese con el INTA más cercano o con su Rural. @intaargentina pic.twitter.com/ZME5KBD8o8 — FARER (@Rurales_FARER) January 30, 2023

Recordemos que el cuadro de intoxicación que está matando al ganado, tiene ciertos signos clínicos específicos como enterocolitis, gastritis, ulceración bucal, heces blandas, cólicos, taquipnea respiratoria, taquicardia, disuria urinaria, cistitis hemorrágica, sudoración excesiva, palpitación diafragmática, problemas neurológicos, tal como anunció Urgente 24.

Según este entomólogo del INTA, la toxina cataridina que supuestamente sería la secretada por el astilo moteado y muy mortal, no estaría presente en el organismo de este tipo de escarabajo, sino más bien en el de los meloidos (Epicauta leopardina Haag), vulgarmente bautizados como Uriburu. "Se sabe que un meloido causa la muerte de un caballo; uno solo (…) Capaz que estén también en el ambiente y en muy baja proporción", sostuvo.

image.png Meloideo

De igual forma, Jorge Frana aseveró que la deducción a priori del INTA BALCARSE de que las defunciones del ganado son consecuencia del astilo moteado, radica en las biopsias forenses en el rumen de las vacas, repleto de miles de Siete de Oro que impiden de ver siquiera un solo meloido.

Más contenido en Urgente 24:

Tarjeta de crédito y débito: Claves para que AFIP no te investigue

Liam Neeson lidera Netflix: Furor por su nueva película

Cuándo vuelve Luis Majul y el debut de Viviana Canosa en LN+

Desesperación en Uruguay: Entre Ríos le come el comercio

Marcelo Tinelli a América TV: El martes será el "Día D"