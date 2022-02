" Ella está en este jueguito de me abstengo o no me abstengo o no hablo para llegar al 2023 y poder decir 'yo no tengo nada que ver'. Yo no subestimo a la gente, a los que votan, pero lo que creo es que después las campañas se nutren de un mensaje y yo la he visto a la vicepresidenta abstenerse de votar cuando se votaba la ley de emergencia en el Senado. Entonces, cuidado", agregó Pichetto al aire del canal opositor LN+.

image.png La vicepresidenta Cristina Kirchner junto a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya. Foto: 26 de enero de 2022.

El exsenador rionegrino también criticó a los periodistas de la grieta que permanentemente piden que la vicepresidenta Cristina Kirchner, como Jonatan Viale, operador en LN+ del ala dura del PRO: "A mí me sorprende el rol del periodismo y los medios de comunicación en la Argentina. Le piden explicaciones y que hable sobre el acuerdo con el Fondo, y ella ya habló. Habló en Tegucigalpa y dijo cosas muy fuertes con el Fondo. Ella dijo que las políticas económicas del Fondo generan pobreza extrema y el ámbito propicio para el narcotráfico. Así que, esto de que está en silencio..."

Acá pareciera que lo que hizo Máximo Kirchner es un acto en el vacío en dónde la madre dijo que no y, entonces, él tomó la decisión contraria. ¡No, la política no es eso, muchachos! Tiene un sentido. Están mirando un futuro que no es muy lejano; es el año 2023, donde se elige presidente Acá pareciera que lo que hizo Máximo Kirchner es un acto en el vacío en dónde la madre dijo que no y, entonces, él tomó la decisión contraria. ¡No, la política no es eso, muchachos! Tiene un sentido. Están mirando un futuro que no es muy lejano; es el año 2023, donde se elige presidente

Consultado por el periodista Rubén Rabanal sobre cómo cree él que van a jugar los mandatarios provinciales en la próxima elección, dijo: "Los gobernadores... muchos de ellos miran la bandera. Les preocupa más su territorio y cómo gestionar, pagar sueldos, hacer obra pública. Es probable que ocurra lo que siempre ocurre cuando intuyen el peligro: legítimamente adelantan la elección. Lo han hecho en muchas otras oportunidades".

Acuerdo FMI

SI bien hoy Pichetto está más cerca de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que él habla con todos los referentes de la oposición y defendió el acuerdo con el FMI por lo que implica no tenerlo:

El peor escenario, en eso creo que hay coincidencias en Juntos por el Cambio, es el default, porque ahí hay pérdida de empleo, inflación desmedida, cierre de empresas porque no hay financiamiento. Ahí está el peor escenario para la Argentina El peor escenario, en eso creo que hay coincidencias en Juntos por el Cambio, es el default, porque ahí hay pérdida de empleo, inflación desmedida, cierre de empresas porque no hay financiamiento. Ahí está el peor escenario para la Argentina

"La coalición se reúne el día jueves y el tema de hacerle el juego a La Cámpora está en el análisis político. Yo no voy a adelantar mi posición pero pienso en las debilidades y las posibilidades que tiene la Argentina. Pienso en el país y pienso en que es mejor que se logre un acuerdo", expresó.

image.png ¿Patricia Bullrich - Miguel Pichetto, una de las fórmulas en la interna de JXC?

Interna Juntos por el Cambio

Pichetto volvió a hacer énfasis en la necesidad de buscar en los libertarios un refuerzo para terminar de cerrar la estrategia de cara al 2023:

"Coincido con Patricia Bullrich en un mundo de ideas. Creo que hay que consolidar la visión del capitalismo. Juntos por el Cambio tiene que propiciar un mensaje que genere una mística de optimismo, de que podemos hacer crecer la economía, que podemos generar empleo. Salir de la lógica del pobrismo y, fundamentalmente, instalar un discurso que no tiene que ser el del ajuste como única herramienta. Que hay que ordenar la cuestión fiscal, por supuesto.

Ahora, hay que tener un plan para gobernar la Argentina para el crecimiento y el desarrollo.

José Luis Espert no es mi adversario. Nosotros tenemos que recuperar el discurso con esos sectores libertarios porque ese electorado fue fundante del PRO. La centro-derecha y los liberales estaban en el PRO y se alejaron porque el mensaje que la sociedad esperaba no era el correcto José Luis Espert no es mi adversario. Nosotros tenemos que recuperar el discurso con esos sectores libertarios porque ese electorado fue fundante del PRO. La centro-derecha y los liberales estaban en el PRO y se alejaron porque el mensaje que la sociedad esperaba no era el correcto

Vos, si hacés mucho buenismo, perdés las elecciones. No podés tener un millón de amigos en político. No podés ser Roberto Carlos. No te cierra. Esto es importante: ganar las elecciones.

Se ganó en la Ciudad de Buenos Aires con un resultado importante. ¿Se podría haber ganado por más? Sí, pero también por menos. Se ganó en la provincia de Buenos Aires contra el peronismo unido, contra el kirchnerismo, contra los intendentes... Fue un resultado muy importante el de (Diego) Santilli y hay que consolidar esa propuesta.

La interna fue muy positiva, pero también veo el otro lado de eso: un proyecto político se construye con un plan y un líder. No podemos tardar mucho en elegirlo. Hay que consolidarlo con la sociedad La interna fue muy positiva, pero también veo el otro lado de eso: un proyecto político se construye con un plan y un líder. No podemos tardar mucho en elegirlo. Hay que consolidarlo con la sociedad

Hay horizontalidad. Si vos tenés un liderazgo claro y tenés un programa, estás a un paso de ser gobierno. Si el proceso de horizontalización es muy largo, que te lleva a la primaria, tenés un fuerte debate interno siempre. Esto es lo que tenemos que resolver".