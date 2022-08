Mauricio Macri le cerró la puerta de JxC a Schiaretti

La tendencia de voto, según muestran las encuestas, sigue una línea muy parecida a la planteada por Javier Milei, por ejemplo. En ese sentido, el ex presidente quiere posicionarse en un discurso con ciertas tonalidades de dureza, al igual que el economista libertario.

"Lo que hicimos desde 2015, Juntos por el Cambio lo volverá a hacer y bien. A eso hay que agregarle con experiencia lo que no logramos hacer", aseguró, en un tono que desnudó sus intenciones presidenciales. Está claro que el ex presidente no dejará el liderazgo de Juntos por el Cambio fácil para ningún pretendiente.

Así las cosas, la tensión en la coalición parece inevitable. Teniendo en cuenta la visión divisoria de los propios dirigentes, en Juntos por el Cambio se avecinan tiempos de disputas por el rumbo, que incluso podrían derivar en fracturas importantes.