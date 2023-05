"Tenemos que volver a soñar en grande, pero para eso debe haber una institución. Un club conducido con la seriedad y profesionalismo que se necesita, sin personalismos ni autoritarismos que son cosas que no conducen y no nos llevan a ningún lado. Nos han hecho perder el rol de institución líder y moderna. Hoy no se habla de eso alrededor de Boca, sino en otro equipo...", añadió Macri en una clara referencia a Riquelme, que en ese momento estaba de viaje en Colombia para el partido que Boca disputará contra Deportivo Pereira por la Copa Libertadores.