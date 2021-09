Massa reveló un secreto de Macri 2019, cuando pidió ayuda

"Nosotros creemos en la democracia cuando ganamos y cuando perdemos. Voy a contar algo que tal vez no deba. Me acuerdo después de las PASO de 2019, cuando el ex presidente (N, de la R.: Mauricio Macri) se levanta una mañana, reacciona como un chico al que le habían robado el juguete, se enoja con los argentinos y nos cuesta 14.000 millones de dólares de reserva. En un semana trágica para la Argentina. Pero me acuerdo de ese fin de semana, del ex Presidente que se ve que había entrado en razones, llamándote a vos (Alberto Fernández), en ese entonces Presidente electo. Llamándome a mí, en ese momento diputado electo, a través de Emilio Monzó, de manera directa por WhatsApp, pidiéndonos que lo ayudemos a ordenar el último tramo de su gobierno. Y me acuerdo tu generosidad ese lunes, poniéndole un techo al dólar para terminar con la especulación que se estaba generando por el fracaso del gobierno de Macri"