El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem en A24 este lunes (25/8) sobre el escándalo de las coimas en la Andis: “ es una monumental operación a 2 semanas de una de las elecciones más importantes de la argentina” en relación a los comicios en la provincia de Buenos Aires.
PRESUNTAS COIMAS
Martín Menem: "Los audios son dudosos, el contenido es falso, pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule"
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió en defensa de Lule y de Karina Milei en medio del escándalo de las coimas y habló de una "operación".
Martín Menem planteó una "operación" y dudas sobre los audios
“Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras”, añadió el titular de la Cámara baja en la entrevista televisiva y las vinculó a un presunto triunfo electoral del oficialismo: “a fin de año, u octubre, jubilaremos a una parte importante de la política”
“En términos de gestión no pueden atacarnos, porque (ellos) han hecho un verdadero mamarracho, entonces tratan de llevarte al barro”, aseguró Menem en relación a la campaña electoral y a la supuesta “operación ” de las coimas en la Andis.
Consultado sobre los audios y el despido de Spagnuolo, Martín Menem respondió: “ no puedo asegurar la autenticidad de los audios, el contenido es absolutamente falso y pongo las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei, es una maniobra para ensuciar al gobierno a dos semanas de las elecciones ”.
También vinculó la aparición de los audios con los hechos de violencia en el partido de Independiente como una forma de desviar la atención de los cuestionamientos a la gestión Kicillof.
Volviendo a las razones para el despido de Spagnuolo, remarcó: “Se separa a un funcionario para que la justicia investigue” y agregó que “no cuestionamos el accionar de la Justicia”.
Menem insistió varias veces en la entrevista con que pone “las manos en el fuego ” por Lule y Karina. “Cuando estas cambiando la Argentina para siempre y eliminar al kirchnerismo para siempre estaremos sujetos a todo tipo de ataques. Nos vienen operando por izquierda o por derecha, permanentemente”.
“Milei es el tipo más transparente de la historia de la humanidad, si le dicen algo en el acto toma una decisión y echa a quien tenga que echar”, dijo sobre la versión de que Spagnuolo le advirtió al presidente de los hechos de corrupción.
Los “audios son de dudoso origen ”, insistió y contó que habló con Spagnuolo unos 30 días atrás por el tratamiento en Diputados de la emergencia en discapacidad: “hablamos del nomenclador para ver si se podía hacer algún ajuste para mejorar la situación”.
“Spagnuolo iba los domingos a Olivos a escuchar música clásica” reveló el diputado nacional y agregó que también iba a la Casa Rosada.
Consultado sobre si puede aparecer otro chat que involucre a los Menem o a Karina, solo contestó: “creemos en la división de poder y en la justicia”.
Sobre la posibilidad de que la denuncia haya estado vinculada a la interna de La Libertad Avanza, reconoció que "los cierres de listas fueron muy complejos y eso genera tensiones".
Por último, se lo volvió a consultar sobre si no hay nada que puede surgir en cuanto a audios o chats que involucre a Lule, Karina o funcionarios de alto nivel: "estoy 100% seguro por más que aparezca lo que aparezca", concluyó.
