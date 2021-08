Manes vs Santilli: Prometen una intensa disputa por la PBA

¿Quién es Ramiro Agulla?

Ramiro Agulla es uno de los publicistas más famosos y talentosos del país y cuenta con una larga y prestigiosa carrera en la política debido a sus icónicos spots de campaña que produjo para distintos candidatos. Por ejemplo, aún se lo recuerda por ser el autor de la campaña que llevó a Fernando de la Rúa a la Presidencia de la Nación en 1999, “Dicen que soy aburrido”. A su vez, también fue contratado por Carlos Saúl Menem para las elecciones de 2003. Allí fue cuando Agulla hizo el recordado spot "Vamos Menem".

Agulla.jpg

Video spot "Dicen que soy Aburrido" (De La Rua, Argentina 1999)

Spot "Vamos Menem"| Menem 2003 | Souto

También, ayudó a Francisco De Narváez en su candidatura en el año 2009. Allí sumó polémica con un spot que mostraba una mano pegándole cachetadas a distintas personas. Decía: “Seguir así va a doler”. Al final, De Narváez preguntaba: “¿Y si el cambio empieza un día?”. Tal fue el éxito de la campaña que el empresario colombiano nacionalizado argentino termino imponiéndose por sobre Néstor Kirchner. En los últimos años, se dedicó a asesor la campaña de Sergio Massa, José Manuel de la Sota y Omar Perotti. En cuanto al plano internacional asesoró al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al ex mandatario mexicano Vicente Fox -convirtiéndolo en el primer presidente que no perteneció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya que representaba al Partido de Acción Nacional (PAN)- y al ex candidato norteamericano John McCain, entre otros.

Fuera del ámbito de la política, Ramiro Agulla se dedicó también a la publicidad privada. En colaboración con Carlos Baccetti-de quien se separó en el 2009- hicieron las históricas publicidades de "La llama que llama" para Telecom y varios spot para la cervecería Quilmes. Cabe destacar que Ramiro Agulla proviene de una familia muy politizada ya que su padre Horacio Agulla, director de la revista Confirmado, fue presuntamente asesinado en 1978 por la dictadura.

¿Quién es Carlos Pérez?

Por el otro lado, tenemos al publicista que contrató Diego Santilli. Carlos Pérez es Presidente de la agencia de comunicación BBDO, la agencia más efectiva de Argentina desde hace once años y la primera agencia en ingresar al Great Place to Work en Argentina, reconocimiento que obtuvo en dos ocasiones los últimos cinco años.

Carlos Perez.jpg

Seleccionado por Adlatina como uno de los 20 creativos latinos más influyentes de la década, Carlos Pérez también se desempeña como Director de la organización Human Camp, una empresa social que busca sembrar un liderazgo más humano y consciente en el área corporativa, educacional y de la salud. Fue Presidente del Círculo de Creativos Argentinos, es actual mentor de la Red Endeavor y forma parte del Consejo Asesor de Ted Río de la Plata.