Macri va a LN+ a pedir que libertarios voten por Bullrich

“Yo entiendo que la interna tal vez fue muy negativa, agresiva, pero todo este esfuerzo lo hicimos juntos. Juntos fuimos creciendo, con esta idea de liberar la Argentina. Desde el 13 de agosto que más del 70% de los argentinos les dijeron basta a estas ideas destructivas, de que no hay cultura del trabajo, no hay meritocracia, que la verdad no sirve de nada, que la decencia, no importa…”, sostuvo, haciendo alusión a las PASO 2023.

Lo que provocó que el destacado presentador tuviera la oportunidad de añadir: “Que hay que estar con los delincuentes y no con las víctimas”.

“Totalmente, todas estas cosas arbitrarias que nos han hecho mucho daño, nos han llevado a una caída sistemática. A eso es a lo que me refiero, y Patricia está ahí, con una experiencia que no habla por lo que sueña hacer, que todos soñamos, sino por lo que ya vivió”, expresaba el dirigente, al mismo tiempo que hacía referencia al sindicalista Hugo Moyano y a su hijo. “Totalmente, todas estas cosas arbitrarias que nos han hecho mucho daño, nos han llevado a una caída sistemática. A eso es a lo que me refiero, y Patricia está ahí, con una experiencia que no habla por lo que sueña hacer, que todos soñamos, sino por lo que ya vivió”, expresaba el dirigente, al mismo tiempo que hacía referencia al sindicalista Hugo Moyano y a su hijo.

Momento en el cual, el periodista intervino y volvió a su pregunta inicial: "¿Usted cree que Milei es un salto al vacío y un peligro a la democracia?".

“Eduardo, yo he aprendido que hay que ser muy respetuoso con el voto de la gente. Acá hay muchos argentinos enojados con el fracaso del Kirchnerismo, el abuso de la política, la cultura oscura. Por lo que digo que no podemos decirle a la gente que votó mal. Lo que hay que explicarles a los argentinos es que entiendo los enojos y entiendo la vocación de cambio profundo que no estaba en el 2015”, aclaró.

“Hoy hay un mandato de cambio profundo y ese cambio lo va a hacer realidad Patricia Bullrich con todo el equipo de Juntos por el Cambio”, sentenció. “Hoy hay un mandato de cambio profundo y ese cambio lo va a hacer realidad Patricia Bullrich con todo el equipo de Juntos por el Cambio”, sentenció.

