Lucio Dupuy, perspectiva de género y un camarista federal

El colectivo feminista K reaccionó enojadísimo. Ahí aparece, por ejemplo, la abogada docente universitaria Natalia Salvo tuiteando: "Leo a muchos diciendo que el terrible crimen de Lucio es producto de la 'ideología de género' y del derecho con esta perspectiva que revierte el principio de inocencia, lo cual es absolutamente falso. Identificar el feminismo con el homicidio es nefasto, retrógrado y perverso."

En concreto: el colectivo feminista K considera que es un hecho consecuencia de conductas individuales y no corresponde la generalización de 'perspectiva de género'.

Le retrucó la diputada nacional Victoria Villarruel:

"La violencia NO tiene género. 3,4 puntos del PBI en políticas con perspectiva de género q no lo van a proteger a Lucio, sino a sus asesinas. #JusticiaPorLucio".

Lucio murió por varios traumatismos y una hemorragia interna. Además, su cadáver presentó quemaduras con cigarrillo, huellas de golpes y hasta mordeduras.

La tenencia de Lucio a favor de su madre fue decidida, con evidente irresponsabilidad, desinformación y desidia, por la Justicia interviniente. Hasta donde se sabe, quien intervino fue la jueza Ana Clara Pérez Ballester, de la Familia y del Menor N° 1 de General Pico.

La polémica sigue siendo intensa. Por ejemplo:

Camarista Federal

Lo interesante es que el intenso debate incorporó al camarista federal Juan Manuel Soria Acuña -en verdad él es vocal del Tribunal Fiscal de la Nación pero tiene el rango de camarista federal y fue concursante para integrar la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal-, entrevistado por María Ester Romero para Perfil:

Soria Acuña -columnista regular de El Cohete a la Luna, que dirige Horacio Verbitsky- dijo:

Con relación al homicidio del niño de La Pampa (Lucio Dupuy) nadie indaga si la decisión judicial de dar la custodia a la pareja que, por lo que se sabe, torturó y terminó matando al niño (Magdalena Espósito Valentín), fue tomada con perspectiva de género. ¿Por qué el juez, o la jueza, que intervino en el caso otorgó la custodia del niño a la madre y su pareja y no al padre? ¿El magistrado actuó presionado, con dogmatismo? ¿Tuvo miedo que si no se lo daba a la madre y su pareja mujer, se lo acusara o tildara de responder con su decisión a un modelo tradicional –estereotipado– de familia que solo admite a una pareja heterosexual como normal? Con relación al homicidio del niño de La Pampa (Lucio Dupuy) nadie indaga si la decisión judicial de dar la custodia a la pareja que, por lo que se sabe, torturó y terminó matando al niño (Magdalena Espósito Valentín), fue tomada con perspectiva de género. ¿Por qué el juez, o la jueza, que intervino en el caso otorgó la custodia del niño a la madre y su pareja y no al padre? ¿El magistrado actuó presionado, con dogmatismo? ¿Tuvo miedo que si no se lo daba a la madre y su pareja mujer, se lo acusara o tildara de responder con su decisión a un modelo tradicional –estereotipado– de familia que solo admite a una pareja heterosexual como normal?

"En ese caso vemos cómo una presión, de tipo ideológica, puede terminar llevando a un magistrado a adoptar la peor decisión para un caso. El niño había estado en perfectas condiciones bajo la custodia de su tío y su esposa, un matrimonio tradicional, y fue la presión de la madre y su pareja la que llevó a que se sacara al niño de esa custodia, con el trágico final que conocemos."

"¿Por qué el magistrado no pudo decir “no” a esa petición? ¿No pudo darse cuenta de lo que estaba haciendo? Lo más urticante del caso es que la pareja acusada del asesinato escribía públicamente en las redes sociales que estaban en contra de la maternidad, que no había que tener hijos, que si se los traía al mundo se los arrojaba a una vida desgraciada, etc. ¿Es extraño que todo terminara como terminó? ¿Por qué el juez no tomó otra decisión? ¿Le dio miedo que dijeran que estaba violando la perspectiva de género, que estaba actuando prejuiciosamente contra una pareja lesbiana si no les daba la custodia? Están mal todos los dogmatismos, desconectados de la realidad, sean los tradicionales o los progresistas”.

juan-manuel-soria-1282679.webp Camarista federal Juan Manuel Soria Acuña.

Ley Micaela

Juan Manuel Soria Acuña -curiosidad aparte, en El Cohete a la Luna también ha participado Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra impulsora de la Perspectiva de Género- se refirió en el pasado a la llamada Ley Micaela y a la "nulidad constitucional" de la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo.

Él aclaró en la entrevista que entiende como "un tema muy grave la violencia contra la mujer y las comunidades LGBTQ+ y que es esencial la capacitación obligatoria en esa materia, sobre todo para el Poder Judicial" pero esa misma capacitación, advierte, "presenta cierto contenido ideológico, opinable. Esa parte puede llegar a consistir un adoctrinamiento desde el Estado, que entra en tensión con normas constitucionales de la llamada parte dogmática de nuestra Constitución."

Luego agregó: "Desde el Estado no se puede bajar una línea de pensamiento única. Y lo digo sobre ideología de género como lo podría decir sobre una ley que dijera que, como el 80% de la población argentina es católica, entonces resultaría conveniente que impartamos un adoctrinamiento obligatorio sobre catolicismo a todos los funcionarios del Estado. Tal ley violaría las mismas normas constitucionales que señalo en mi carta."