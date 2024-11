CIRIELLI: "UN SINDICATO NO QUIERE ARREGLAR"

"Los pilotos de Aerolíneas no quieren negociar, tendremos cierre o procedimiento preventivo"

“Los pilotos de APLA no entendieron el cambio de época. Ya no están Cristina, Alberto Fernández o Mauricio Macri. Este gobierno no cede” dijo Ricardo Cirielli.