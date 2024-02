Live Blog Post

Francos, con dialoguistas pero sin novedades

El ministro del Interior, Guillermo Francos, fue hasta Diputados para mantener reuniones con legisladores dialoguistas en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem.

Según informa clarín.com, en un principio se informó que Francos había llevado una nueva propuesta a los diputados, pero desde los bloques de la oposición se encargaron de negar que exista un nuevo ofrecimiento del Gobierno. Hasta pasado el mediodía, los diputados dialoguistas confirmaron que se mantenía el dictamen que se difundió el viernes pasado.

De acuerdo al portal Letra P, fuentes de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, el texto de Francos no es más que un guion de cómo será la votación por cada artículo y el detalle de los que fueron eliminados en la sesión del viernes. "En los bloques dialoguistas no ocultaron su fastidio cuando vieron que el borrador no tenía novedades", agrega.