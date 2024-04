Ley Ómnibus 2: Javier Milei quiere revancha con sus facultades delegadas

Live Blog Post

Juan Manuel López: "El Presidente tiene miedo"

Tras la exposición de Martínez habló Juan Manuel López (Coalición Cívica), que recogió el guante: "sin ánimo de contestarle al diputado preopinante, que trata de calificar al resto de los legisladores, yo hablo por los diputados de la Coalición Cívica: nosotros no somos mezquinos, no somos especuladores ni mucho menos cobardes".

"Vamos a votar a favor lo que haya que votar a favor y consideremos pertinente y votaremos en contra lo que nos parezca", afirmó.

"Miedo no tenemos, no le tuvimos miedo en su momento ni Aníbal Fernández ni a De Vido, ni a Néstor ni Cristina, mucho menos vamos a tener ahora miedo de apoyar o de criticar", continuó López.

Y luego envío un 'palito': "se trata de no tener miedo y de ser coherentes, y no de cacarear en un parlamento y después pactar impunidad vaya a saber en qué habitación de qué país... porque eso está pasando eh, y lo tiene que saber la sociedad".

Embed Ley bases + impuestos al Tabaco + Ariel Lijo = mafia alert pic.twitter.com/keIXHOC40n — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) April 29, 2024

Luego apuntó contra Javier Milei: "algunos de nosotros tenemos un mantra de no caer en la provocación, no entrar en la mugre de un Presidente de la Nación que intenta degradar el debate y al que no hay que hacerle el juego".

"Porque el Presidente, después de que se sancione esta Ley de Bases, tiene miedo de que se note que no hay equipo, de que se note que no hay pericia, y no va a tener más excusas de que gobernar y trazar un programa de salida".

Sobre Javier Milei, López consideró que el "Presidente tiene un carácter, una emocionalidad desborada", luego sobre Karina Milei dijo que "es una señora que no conoce la Argentina pero que decide todo".

"Este es el cuadro político de la Argentina hoy: un evidente y posible acuerdo de impunidad que se está tramitando, un Congreso que tiene que dar algún producto y un Presidente que después tendrá que hacerse cargo", analizó el diputado de la CC.

Respecto al dictamen de minoría que presentaron, Juan Manuel López dijo que incluye la "emergencia pero sin delegación de facultades".

"Privatizaciones, ahí podemos coincidir, han tomado algunas cosas que me parece que están bien. Ahora, Banco Nación lo sacan, y sacan todas las subsidiarias del Banco Nación, como Nación Seguros que tiene todo el escándalo de los seguros de Alberto Fernández (...) se podrían privatizar muchas más", opinó.

Respecto al Impuesto interno al tabaco: "hay que hacer una referencia muy clara, sin medias tintas, porque los rumores han sido esparcidos contra todos en los medios de prensa, en los últimos días".

"No tengo pruebas pero ahí seguro hay coimas y mafia", lanzó.

"El Presidente le dijo 'Señor Tabaco', le rugió como dice él como un león... no le voy a decir 'gatito mimoso' ni 'perro faldero' pero alguna de esas figuras nos tendrían que venir a la mente.. porque si no hay plata y la recaudación que se pierde es tanta, y no quieren tocar Tierra del Fuego porque tienen amigos ahí o habría plata para el financiamiento, pero cuando quieren tocar tabaco después se asustan, se amilanan, negocian, tienen que proponer a Lijo para la Corte y hay toda una mafia ahí...", se explayó en duros términos.

"No es nuestra responsabilidad si la mafia copa a La Libertad Avanza, es nuestra responsabilidad es si la mafia copa a este Congreso o a la Corte Suprema", concluyó.